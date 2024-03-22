https://ria.ru/20240322/arest-1934934419.html

В Приморском крае арестовали экс-депутата, подозреваемого в создании ОПГ

В Приморском крае арестовали экс-депутата, подозреваемого в создании ОПГ - РИА Новости, 22.03.2024

В Приморском крае арестовали экс-депутата, подозреваемого в создании ОПГ

Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал на два месяца экс-депутата законодательного собрания Приморья и бывшего ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева по... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:25

2024-03-22T14:25

2024-03-22T14:25

происшествия

россия

владивосток

приморский край

владивостокский государственный университет экономики и сервиса (вгуэс)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 22 мар - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал на два месяца экс-депутата законодательного собрания Приморья и бывшего ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева по подозрению в создании организованного преступного сообщества и хищениях, сообщает в своём Telegram-канале прокуратура региона. Ранее в пятницу СУСК РФ по Приморскому краю сообщило о задержании Лазарева, а также девяти его сообщников по подозрению в создании организованного преступного сообщества, хищении госсобственности и средств гособоронзаказа. По версии следствия, не позднее 1996 года Лазарев создал преступное сообщество для хищения принадлежащего государству имущества, в которое вовлек руководителей и работников 10 подконтрольных ему организаций. Подозреваемые совершили не менее шести тяжких преступлений, присвоив гособъекты, находившиеся в управлении Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС, сейчас ВВГУ - ред), ректором которого долгое время был Лазарев. Задержанные также подозреваются в хищении более шести миллионов рублей из средств гособоронзаказа, выделенных крупному судостроительному предприятию АО "Восточная верфь", одним из основных акционеров которого является Лазарев. "С учетом позиции прокурора, Фрунзенский районный суд Владивостока избрал Геннадию Лазареву меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении прокуратуры Приморья. Отмечается, что ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) находятся на контроле в надзорном ведомстве региона. Геннадий Лазарев с 1995 года неоднократно избирался депутатом законодательного собрания Приморья, а также многие годы был ректором Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС), переименованного во Владивостокский государственный университет (ВВГУ) в 2022 году. После ухода с поста ректора занимал в вузе должность президента. Также является одним из основных акционеров крупного судостроительного предприятия "Восточная верфь", специализирующегося на строительстве военных кораблей, судов снабжения и причалов для Тихоокеанского флота и ФСБ России в рамках гособоронзаказа.

https://ria.ru/20240304/zemli-1930999059.html

https://ria.ru/20240113/makhinatsii-1921167833.html

https://ria.ru/20240311/sledstvie-1932373761.html

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происшествия, россия, владивосток, приморский край, владивостокский государственный университет экономики и сервиса (вгуэс), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)