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На Бали задержали россиянку - РИА Новости, 22.03.2024
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Туризм
 
14:14 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/arest-1934929993.html
На Бали задержали россиянку
На Бали задержали россиянку - РИА Новости, 22.03.2024
На Бали задержали россиянку
Иммиграционная служба округа Сингараджа на индонезийском острове Бали задержала россиянку, которая несколько раз отказывалась платить за туристические услуги и... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:14
2024-03-22T14:14
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Иммиграционная служба округа Сингараджа на индонезийском острове Бали задержала россиянку, которая несколько раз отказывалась платить за туристические услуги и ночевала в местном отеле без разрешения владельцев гостиницы, передает индонезийское агентство ANTARA. По данным издания, в четверг местные жители сообщили в полицию об иностранке, которая неоднократно отказывалась платить за спа-услуги и питание в ресторанах туристической зоны. Более того, туристка также "без разрешения" зашла в один из отелей округа "и заставила впустить ее туда переночевать". Уточняется, что полиция попыталась провести с туристкой беседу, однако та ответила на это агрессивно. "Мы ценим участие граждан, которые сообщили об инциденте", - заявил глава иммиграционной службы Сингараджи Хендра Сетиаван. Он добавил, что задержанной иностранкой была 51-летняя гражданка России. В настоящее время она находится в иммиграционном офисе округа. По данными миграционной службы, россиянка въехала в Индонезию через международный аэропорт Бали 23 февраля 2023 года по туристической визе с целью провести отпуск на Острове Богов. Виза туристки истекает 23 марта 2024 года. Велика вероятность, что женщину могут депортировать. Ранее замминистра туризма и креативных индустрий Индонезии по вопросам инвестиций и промышленности Ризки Хандаяни Мустафа заявила в интервью РИА Новости, что Индонезия может ввести ряд новых мер для контроля за иностранными туристами.
https://ria.ru/20240322/egipet-1934882699.html
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новости - туризм, индонезия, бали
Туризм, Новости - Туризм, Индонезия, Бали
На Бали задержали россиянку

Иммиграционная служба Бали задержала отказавшуюся платить за туруслуги россиянку

© РИА Новости / Михаил ЦыгановПолиция Индонезии
Полиция Индонезии - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Полиция Индонезии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Иммиграционная служба округа Сингараджа на индонезийском острове Бали задержала россиянку, которая несколько раз отказывалась платить за туристические услуги и ночевала в местном отеле без разрешения владельцев гостиницы, передает индонезийское агентство ANTARA.
По данным издания, в четверг местные жители сообщили в полицию об иностранке, которая неоднократно отказывалась платить за спа-услуги и питание в ресторанах туристической зоны. Более того, туристка также "без разрешения" зашла в один из отелей округа "и заставила впустить ее туда переночевать". Уточняется, что полиция попыталась провести с туристкой беседу, однако та ответила на это агрессивно.
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"Мы ценим участие граждан, которые сообщили об инциденте", - заявил глава иммиграционной службы Сингараджи Хендра Сетиаван.
Он добавил, что задержанной иностранкой была 51-летняя гражданка России. В настоящее время она находится в иммиграционном офисе округа.
По данными миграционной службы, россиянка въехала в Индонезию через международный аэропорт Бали 23 февраля 2023 года по туристической визе с целью провести отпуск на Острове Богов. Виза туристки истекает 23 марта 2024 года. Велика вероятность, что женщину могут депортировать.
Ранее замминистра туризма и креативных индустрий Индонезии по вопросам инвестиций и промышленности Ризки Хандаяни Мустафа заявила в интервью РИА Новости, что Индонезия может ввести ряд новых мер для контроля за иностранными туристами.
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