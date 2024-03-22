https://ria.ru/20240322/arest-1934929993.html

На Бали задержали россиянку

На Бали задержали россиянку - РИА Новости, 22.03.2024

На Бали задержали россиянку

Иммиграционная служба округа Сингараджа на индонезийском острове Бали задержала россиянку, которая несколько раз отказывалась платить за туристические услуги и... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:14

2024-03-22T14:14

2024-03-22T14:14

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Иммиграционная служба округа Сингараджа на индонезийском острове Бали задержала россиянку, которая несколько раз отказывалась платить за туристические услуги и ночевала в местном отеле без разрешения владельцев гостиницы, передает индонезийское агентство ANTARA. По данным издания, в четверг местные жители сообщили в полицию об иностранке, которая неоднократно отказывалась платить за спа-услуги и питание в ресторанах туристической зоны. Более того, туристка также "без разрешения" зашла в один из отелей округа "и заставила впустить ее туда переночевать". Уточняется, что полиция попыталась провести с туристкой беседу, однако та ответила на это агрессивно. "Мы ценим участие граждан, которые сообщили об инциденте", - заявил глава иммиграционной службы Сингараджи Хендра Сетиаван. Он добавил, что задержанной иностранкой была 51-летняя гражданка России. В настоящее время она находится в иммиграционном офисе округа. По данными миграционной службы, россиянка въехала в Индонезию через международный аэропорт Бали 23 февраля 2023 года по туристической визе с целью провести отпуск на Острове Богов. Виза туристки истекает 23 марта 2024 года. Велика вероятность, что женщину могут депортировать. Ранее замминистра туризма и креативных индустрий Индонезии по вопросам инвестиций и промышленности Ризки Хандаяни Мустафа заявила в интервью РИА Новости, что Индонезия может ввести ряд новых мер для контроля за иностранными туристами.

https://ria.ru/20240322/egipet-1934882699.html

https://rsport.ria.ru/20240322/chili-1934910353.html

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новости - туризм, индонезия, бали