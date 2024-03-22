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Акции Apple упали после исков против компании - РИА Новости, 22.03.2024
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10:58 22.03.2024 (обновлено: 12:34 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/aktsii-1934869185.html
Акции Apple упали после исков против компании
Акции Apple упали после исков против компании - РИА Новости, 22.03.2024
Акции Apple упали после исков против компании
Акции американского технологического гиганта Apple упали в цене на 4% по итогам торгов четверга после того, как против компании были поданы два иска, следует из РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T10:58
2024-03-22T12:34
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Акции американского технологического гиганта Apple упали в цене на 4% по итогам торгов четверга после того, как против компании были поданы два иска, следует из данных торгов. Так, акции Apple подешевели по итогам прошлых торгов на 4,09%, до 171,37 доллара за ценную бумагу. В четверг иск к Apple подали американские Meta*, Microsoft, Spotify, соцсеть X и Match Group (владеет сервисом знакомств Tinder), несогласные с намерением корпорации взимать комиссию в 27% за покупки, совершаемые вне магазина приложений App Store. Компании считают такую практику наносящей ущерб потребителям и разработчикам. Кроме того, в четверг министерство юстиции и власти 16 американских штатов подали иск к Apple за монополизацию рынка смартфонов. Согласно сообщению на сайте минюста, Apple незаконно сохраняет монополию на смартфоны, выборочно налагая договорные ограничения на разработчиков и отказывая им в критических точках доступа. Компания также блокирует приложения, продукты и услуги, которые сделали бы пользователей менее зависимыми от iPhone. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240215/apple-1927636845.html
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apple, в мире
Apple, В мире
Акции Apple упали после исков против компании

Акции Apple упали на 4% после исков против компании

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Акции американского технологического гиганта Apple упали в цене на 4% по итогам торгов четверга после того, как против компании были поданы два иска, следует из данных торгов.
Так, акции Apple подешевели по итогам прошлых торгов на 4,09%, до 171,37 доллара за ценную бумагу.
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В четверг иск к Apple подали американские Meta*, Microsoft, Spotify, соцсеть X и Match Group (владеет сервисом знакомств Tinder), несогласные с намерением корпорации взимать комиссию в 27% за покупки, совершаемые вне магазина приложений App Store. Компании считают такую практику наносящей ущерб потребителям и разработчикам.
Кроме того, в четверг министерство юстиции и власти 16 американских штатов подали иск к Apple за монополизацию рынка смартфонов. Согласно сообщению на сайте минюста, Apple незаконно сохраняет монополию на смартфоны, выборочно налагая договорные ограничения на разработчиков и отказывая им в критических точках доступа. Компания также блокирует приложения, продукты и услуги, которые сделали бы пользователей менее зависимыми от iPhone.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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