https://ria.ru/20240322/aktsii-1934869185.html

Акции Apple упали после исков против компании

Акции Apple упали после исков против компании - РИА Новости, 22.03.2024

Акции Apple упали после исков против компании

Акции американского технологического гиганта Apple упали в цене на 4% по итогам торгов четверга после того, как против компании были поданы два иска, следует из РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T10:58

2024-03-22T10:58

2024-03-22T12:34

apple

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150113/97/1501139774_0:2:3289:1852_1920x0_80_0_0_749444f6fb182f9155c5b12b4546623e.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Акции американского технологического гиганта Apple упали в цене на 4% по итогам торгов четверга после того, как против компании были поданы два иска, следует из данных торгов. Так, акции Apple подешевели по итогам прошлых торгов на 4,09%, до 171,37 доллара за ценную бумагу. В четверг иск к Apple подали американские Meta*, Microsoft, Spotify, соцсеть X и Match Group (владеет сервисом знакомств Tinder), несогласные с намерением корпорации взимать комиссию в 27% за покупки, совершаемые вне магазина приложений App Store. Компании считают такую практику наносящей ущерб потребителям и разработчикам. Кроме того, в четверг министерство юстиции и власти 16 американских штатов подали иск к Apple за монополизацию рынка смартфонов. Согласно сообщению на сайте минюста, Apple незаконно сохраняет монополию на смартфоны, выборочно налагая договорные ограничения на разработчиков и отказывая им в критических точках доступа. Компания также блокирует приложения, продукты и услуги, которые сделали бы пользователей менее зависимыми от iPhone. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240215/apple-1927636845.html

https://ria.ru/20240123/apple-1923020114.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

apple, в мире