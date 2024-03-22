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Набиуллина пригрозила ЕС ответом в случае использования российских активов

Набиуллина пригрозила ЕС ответом в случае использования российских активов - РИА Новости, 22.03.2024

Набиуллина пригрозила ЕС ответом в случае использования российских активов

ЦБ примет соответствующие меры в случае действий со стороны Евросоюза по отношению к российским замороженным активам, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T15:21

2024-03-22T15:21

2024-03-22T15:25

экономика

россия

евросоюз

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. ЦБ примет соответствующие меры в случае действий со стороны Евросоюза по отношению к российским замороженным активам, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Что касается действий Евросоюза по замороженным активам, будут приняты решения, и мы будем принимать соответствующие меры для того, чтобы защитить наши интересы", – сказала она.

https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html

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экономика, россия, евросоюз, центральный банк рф (цб рф)