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Набиуллина пригрозила ЕС ответом в случае использования российских активов - РИА Новости, 22.03.2024
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15:21 22.03.2024 (обновлено: 15:25 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/aktivy-1934952985.html
Набиуллина пригрозила ЕС ответом в случае использования российских активов
Набиуллина пригрозила ЕС ответом в случае использования российских активов - РИА Новости, 22.03.2024
Набиуллина пригрозила ЕС ответом в случае использования российских активов
ЦБ примет соответствующие меры в случае действий со стороны Евросоюза по отношению к российским замороженным активам, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:21
2024-03-22T15:25
экономика
россия
евросоюз
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. ЦБ примет соответствующие меры в случае действий со стороны Евросоюза по отношению к российским замороженным активам, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Что касается действий Евросоюза по замороженным активам, будут приняты решения, и мы будем принимать соответствующие меры для того, чтобы защитить наши интересы", – сказала она.
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экономика, россия, евросоюз, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Евросоюз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина пригрозила ЕС ответом в случае использования российских активов

Набиуллина пригрозила ЕС ответом ЦБ при использовании замороженных активов РФ

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. ЦБ примет соответствующие меры в случае действий со стороны Евросоюза по отношению к российским замороженным активам, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Что касается действий Евросоюза по замороженным активам, будут приняты решения, и мы будем принимать соответствующие меры для того, чтобы защитить наши интересы", – сказала она.
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ЭкономикаРоссияЕвросоюзЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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