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Набиуллина пригрозила ЕС ответом в случае использования российских активов
Набиуллина пригрозила ЕС ответом в случае использования российских активов - РИА Новости, 22.03.2024
Набиуллина пригрозила ЕС ответом в случае использования российских активов
ЦБ примет соответствующие меры в случае действий со стороны Евросоюза по отношению к российским замороженным активам, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:21
2024-03-22T15:21
2024-03-22T15:25
экономика
россия
евросоюз
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. ЦБ примет соответствующие меры в случае действий со стороны Евросоюза по отношению к российским замороженным активам, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Что касается действий Евросоюза по замороженным активам, будут приняты решения, и мы будем принимать соответствующие меры для того, чтобы защитить наши интересы", – сказала она.
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экономика, россия, евросоюз, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Евросоюз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина пригрозила ЕС ответом в случае использования российских активов
Набиуллина пригрозила ЕС ответом ЦБ при использовании замороженных активов РФ