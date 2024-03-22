https://ria.ru/20240322/aktivy-1934843514.html

Россия пригрозила Японии жестким ответом в случае отчуждения активов

Россия пригрозила Японии жестким ответом в случае отчуждения активов - РИА Новости, 22.03.2024

Россия пригрозила Японии жестким ответом в случае отчуждения активов

Россия будет вынуждена пойти на жесткие меры, если будут предприняты попытки отчуждения ее активов, замороженных в Японии, об этом РИА Новости заявил посол... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T08:32

2024-03-22T08:32

2024-03-22T13:33

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ТОКИО, 22 мар - РИА Новости, Ксения Нака. Россия будет вынуждена пойти на жесткие меры, если будут предприняты попытки отчуждения ее активов, замороженных в Японии, об этом РИА Новости заявил посол России в этой стране Николай Ноздрев в первом интервью после своего прибытия в Токио. "Замороженные в Японии финансовые активы России оцениваются в 3-4 триллиона йен (33 миллиарда долларов, что на момент введения санкций в марте 2022 года составляло около 4 триллионов иен - ред.). И мы неоднократно предупреждали, что в случае попыток отчуждения наших денежных средств, будем вынуждены пойти на не менее жесткие и адекватные ответные шаги. Эти меры известны, они прорабатываются в рамках правительства, поэтому ответ будет очень оперативным", - сказал посол. Ноздрев отметил, что основные средства уже заморожены, поэтому при дальнейшем усилении санкционного давления речь может идти только об отчуждении. "Речь может идти об отчуждении. В данном случае речь идет о сугубо противоправном механизме. Сейчас мы видим активизирующуюся дискуссию, в том числе и на Западе, на эту тему. Очень многие обращают внимание, что, во-первых, с юридической точки зрения это будет грубейшее нарушение тех правовых норм, которые создавались в течение десятилетий и уважались всеми странами. Во-вторых, это нанесет непоправимый ущерб авторитету финансовой системы самого Запада. Это не любят афишировать в том числе и в Японии, но многие развивающиеся страны, видя те действия, которые были предприняты западными странами в отношении Российской Федерации и ее суверенных активов, начинают менять свою стратегию по размещению своего золотого запаса и валютных резервов", - подчеркнул посол. В марте 2022 года Япония заморозила средства ЦБ РФ, которые находились в Банке Японии. Их объем оценивался в размере 33 миллиарда долларов, что в японских иенах на тот момент составляло около 4 триллионов иен и являлось порядка 6% от общего объема золотовалютных резервов России. Средства ЦБ РФ были заморожены в рамках экономических санкций против России. В то же время тогда же, в марте 2022 года, министр финансов Сюнъити Судзуки заявил, что Япония не может реквизировать валютные резервы Центрального банка России, хранящиеся в Банке Японии, в силу отсутствия законодательства, регулирующего подобные меры. Япония ввела несколько пакетов санкций против России, объявив о заморозке активов 257 организаций и компаний, 13 банков, 1058 человек, в том числе 330 человек из Крыма и новых регионов, запретила экспорт в отношении 523 российских организаций и компаний. Читайте полный текст интервью Николая Ноздрева >>

https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934830173.html

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россия, япония, в мире