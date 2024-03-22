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В Амурскую область после зимовки вернулись первые аисты и даурские журавли
В Амурскую область после зимовки вернулись первые аисты и даурские журавли - РИА Новости, 22.03.2024
В Амурскую область после зимовки вернулись первые аисты и даурские журавли
Первые аисты и даурские журавли вернулись в Амурскую область с зимовки, сообщил представитель Амурской областной общественной экологической организации... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T16:33
2024-03-22T16:33
2024-03-22T16:47
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мар – РИА Новости. Первые аисты и даурские журавли вернулись в Амурскую область с зимовки, сообщил представитель Амурской областной общественной экологической организации "АмурСоЭС", координатор программы по сохранению дальневосточного аиста Антон Сасин. "Наши подписчики делятся встречами первых аистов в Амурской области. Этого аиста засняли 21 марта около Тамбовки. Также сегодня были отмечены первые даурские журавли в Муравьевском заказнике", - написал Сасин в Telegram-канале, опубликовав видео вернувшихся птиц. В 2023 году аисты прилетели на гнездо 25 марта. Информацию о возвращении птиц подтвердили и в дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Амурской области. "Первых аистов заметили в Муравьевском заказнике. Вот теперь точно весна!", - написал Telegram-канал ведомства. В этом году в Березовском заказнике вновь установили онлайн-камеру на гнезде дальневосточного аиста. Это уже шестой год наблюдений за гнездовой жизнью пары аистов. "Аисты поселились на этом дереве в 2015 году, а с 2019 года они у нас под постоянным наблюдением большого количества зрителей. Но в этом году проект приобрел статус "народного", так как его продолжение стало возможно благодаря народным пожертвованиям", - отметил Сасин. Днём ранее эколог писал, что выпускница Хинганского заповедника Приамурья - японская краснокнижная журавлиха Снежинка - за которой учёные наблюдают с помощью передатчика, летит домой. Она покинула место зимовки в заповеднике Ляохэ и движется на север. В ноябре 2023 года Сасин сообщал, что Снежинка со своей семьёй – Подснежником и птенцом Алимом из Приамурья - будет зимовать в китайском заповеднике Ляохэкоу, где орнитологи занимаются не только охраной, но и вольерным разведением журавлей. По словам эколога, особенностью биологии журавлей является их привычка гнездиться в местах, где они родились. Что делает разведение и реинтродукцию японских журавлей в Амурской области важной задачей для роста дикой популяции журавлей. Он отметил, что в регионе подобной работой занимаются Хинганский заповедник и Муравьевский парк.
https://ria.ru/20240322/zoopark-1934851019.html
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Хорошие новости, Амурская область, Общество
В Амурскую область после зимовки вернулись первые аисты и даурские журавли
"АмурСоЭС": в Приамурье после зимовки вернулись первые аисты и даурские журавли
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мар – РИА Новости. Первые аисты и даурские журавли вернулись в Амурскую область с зимовки, сообщил представитель Амурской областной общественной экологической организации "АмурСоЭС", координатор программы по сохранению дальневосточного аиста Антон Сасин.
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"Наши подписчики делятся встречами первых аистов в Амурской области. Этого аиста засняли 21 марта около Тамбовки. Также сегодня были отмечены первые даурские журавли в Муравьевском заказнике", - написал Сасин в Telegram-канале, опубликовав видео вернувшихся птиц. В 2023 году аисты прилетели на гнездо 25 марта.
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Информацию о возвращении птиц подтвердили и в дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Амурской области. "Первых аистов заметили в Муравьевском заказнике. Вот теперь точно весна!", - написал Telegram-канал ведомства.
В этом году в Березовском заказнике вновь установили онлайн-камеру на гнезде дальневосточного аиста. Это уже шестой год наблюдений за гнездовой жизнью пары аистов.
"Аисты поселились на этом дереве в 2015 году, а с 2019 года они у нас под постоянным наблюдением большого количества зрителей. Но в этом году проект приобрел статус "народного", так как его продолжение стало возможно благодаря народным пожертвованиям", - отметил Сасин.
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Днём ранее эколог писал, что выпускница Хинганского заповедника Приамурья - японская краснокнижная журавлиха Снежинка - за которой учёные наблюдают с помощью передатчика, летит домой. Она покинула место зимовки в заповеднике Ляохэ и движется на север.
В ноябре 2023 года Сасин сообщал, что Снежинка со своей семьёй – Подснежником и птенцом Алимом из Приамурья - будет зимовать в китайском заповеднике Ляохэкоу, где орнитологи занимаются не только охраной, но и вольерным разведением журавлей. По словам эколога, особенностью биологии журавлей является их привычка гнездиться в местах, где они родились. Что делает разведение и реинтродукцию японских журавлей в Амурской области важной задачей для роста дикой популяции журавлей. Он отметил, что в регионе подобной работой занимаются Хинганский заповедник и Муравьевский парк.
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