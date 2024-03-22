https://ria.ru/20240322/agent-1934860544.html

ФСБ показала видео боя с украинским агентом, готовившим теракт

ФСБ показала видео боя с украинским агентом, готовившим теракт - РИА Новости, 22.03.2024

ФСБ показала видео боя с украинским агентом, готовившим теракт

ФСБ России опубликовала видео стрелкового боя с ликвидированным агентом Украины, который готовил теракт в Бердянске. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T10:14

2024-03-22T10:14

2024-03-22T10:43

специальная военная операция на украине

россия

бердянск

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. ФСБ России опубликовала видео стрелкового боя с ликвидированным агентом Украины, который готовил теракт в Бердянске. Ранее в службе сообщили, что предотвращена подготовка теракта, планировавшегося украинскими спецслужбами в Бердянске Запорожской области с участием завербованного гражданина РФ. По данным ведомства, агент также был причастен к убийству офицера Минобороны России и к передаче противнику координат мест дислокации войск и правоохранителей. В видео демонстрируется ночной стрелковый бой с агентом, который был вооружен пистолетом ПМ. Слышны окрики сотрудников ФСБ "Оружие бросай!" и многочисленные выстрелы, видны вспышки от выстрелов. Затем на территории кладбища демонстрируется застреленный агент. Рядом с ним на земле лежит пистолет Макарова и самодельное взрывное устройство, которое он вынул из тайника при подготовке теракта. Также ФСБ показала обыск в доме агента. Согласно ролику, там, в частности, было найдено еще одно самодельное взрывное устройство и рация для приведения его в действие.

https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html

россия

бердянск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, бердянск, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)