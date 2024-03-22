https://ria.ru/20240322/aes-1934881029.html

На Запорожской АЭС ввели в работу ранее отключенную электролинию

На Запорожской АЭС ввели в работу ранее отключенную электролинию - РИА Новости, 22.03.2024

На Запорожской АЭС ввели в работу ранее отключенную электролинию

Энергоснабжение ЗАЭС обеспечено двумя линиями - 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Ферросплавная -1", днем в пятницу подключена ранее отключенная... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T11:40

2024-03-22T11:40

2024-03-22T11:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Энергоснабжение ЗАЭС обеспечено двумя линиями - 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Ферросплавная -1", днем в пятницу подключена ранее отключенная высоковольтная линия "Днепровская" классом напряжения 750 киловольт, сообщили в Telegram–канале администрации станции.Ранее руководством станции сообщалось, что одна из двух высоковольтных линий, снабжающих ЗАЭС электричеством - "Днепровская" классом напряжения 750 киловольт отключилась утром в пятницу, ЗАЭС была обеспечена электричеством за счет резервной линии 330 кВ "Ферросплавная", угроз безопасности нет."На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 750 кВ "Днепровская", линия введена в работу в 11:02 (мск)", - сообщается в администрации станции."На настоящий момент энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Ферросплавная -1", - сообщили в администрации.

https://ria.ru/20240315/zaes-1933332397.html

https://ria.ru/20240127/zaes-1923877435.html

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запорожская аэс, жкх, происшествия