https://ria.ru/20240322/aes-1934881029.html
На Запорожской АЭС ввели в работу ранее отключенную электролинию
На Запорожской АЭС ввели в работу ранее отключенную электролинию - РИА Новости, 22.03.2024
На Запорожской АЭС ввели в работу ранее отключенную электролинию
Энергоснабжение ЗАЭС обеспечено двумя линиями - 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Ферросплавная -1", днем в пятницу подключена ранее отключенная... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T11:40
2024-03-22T11:40
2024-03-22T11:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Энергоснабжение ЗАЭС обеспечено двумя линиями - 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Ферросплавная -1", днем в пятницу подключена ранее отключенная высоковольтная линия "Днепровская" классом напряжения 750 киловольт, сообщили в Telegram–канале администрации станции.Ранее руководством станции сообщалось, что одна из двух высоковольтных линий, снабжающих ЗАЭС электричеством - "Днепровская" классом напряжения 750 киловольт отключилась утром в пятницу, ЗАЭС была обеспечена электричеством за счет резервной линии 330 кВ "Ферросплавная", угроз безопасности нет."На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 750 кВ "Днепровская", линия введена в работу в 11:02 (мск)", - сообщается в администрации станции."На настоящий момент энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Ферросплавная -1", - сообщили в администрации.
https://ria.ru/20240315/zaes-1933332397.html
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запорожская аэс, жкх, происшествия
Запорожская АЭС, ЖКХ, Происшествия
На Запорожской АЭС ввели в работу ранее отключенную электролинию
Администрация: на ЗАЭС ввели в работу высоковольтную ЛЭП "Днепровская"
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Энергоснабжение ЗАЭС обеспечено двумя линиями - 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Ферросплавная -1", днем в пятницу подключена ранее отключенная высоковольтная линия "Днепровская" классом напряжения 750 киловольт, сообщили в Telegram–канале администрации станции.
Ранее руководством станции сообщалось, что одна из двух высоковольтных линий, снабжающих ЗАЭС электричеством - "Днепровская" классом напряжения 750 киловольт отключилась утром в пятницу, ЗАЭС была обеспечена электричеством за счет резервной линии 330 кВ "Ферросплавная", угроз безопасности нет.
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"На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 750 кВ "Днепровская", линия введена в работу в 11:02 (мск)", - сообщается в администрации станции.
"На настоящий момент энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Ферросплавная -1", - сообщили в администрации.
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