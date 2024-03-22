https://ria.ru/20240322/aeroekspress-1935059515.html

"Аэроэкспресс" усилил меры безопасности

"Аэроэкспресс" усилил меры безопасности - РИА Новости, 22.03.2024

"Аэроэкспресс" усилил меры безопасности

"Аэроэкспресс" усилил меры безопасности в терминалах и поездах, они курсируют штатно в аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково", сообщила компания. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T21:46

2024-03-22T21:46

2024-03-22T23:24

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. "Аэроэкспресс" усилил меры безопасности в терминалах и поездах, они курсируют штатно в аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково", сообщила компания."Аэроэкспресс" усилил меры безопасности в терминалах и подвижном составе. Сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности. Поезда и экспресс-автобусы курсируют штатно в аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково", - говорится в сообщении.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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