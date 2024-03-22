https://ria.ru/20240322/aerodrom-1934894405.html
Подполье: ВС России поразили аэродром, где ВСУ готовятся принять F-16
Подполье: ВС России поразили аэродром, где ВСУ готовятся принять F-16 - РИА Новости, 22.03.2024
Подполье: ВС России поразили аэродром, где ВСУ готовятся принять F-16
Один из российских ударов по украинским военным и энергетическим объектам пришелся по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором ВСУ РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:29
2024-03-22T12:29
2024-03-22T12:34
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
украина
в мире
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914557136_0:0:3250:1828_1920x0_80_0_0_65b06bbb37aadd388719f7b28e20bdc5.jpg
ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Один из российских ударов по украинским военным и энергетическим объектам пришелся по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором ВСУ готовятся принять американские самолеты F-16, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих товарищей из Хмельницкой области.Ранее министр обороны Нидерландов заявила, что первыми F-16 на Украину отправит Дания, а во второй половине года Киеву будет передана партия нидерландских истребителей."Подполье в Хмельницком сообщает о двух прилетах на окраине города. Также известно о прилете по аэродрому в Хмельницкой области, город Староконстантинов. Аэропорт часто выступает целью ударов. По данным подполья, там идет подготовка к принятию самолетов F-16", - сказал подпольщик.В ночь на пятницу военные и энергетические объекты Украины подверглись массированному удару, власти киевского режима заявляют, что это был самый мощный удар по энергосистеме Украины. Ранее Лебедев сообщал РИА Новости о попадании ракет по стратегическим военным предприятиям – заводу "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву городе Запорожье, где собирают БПЛА и переоснащают ракеты С-200, а также по военному заводу имени Малышева в Харькове, выпускающему и ремонтирующему танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ, а также по двум городским ТЭЦ. Удары были нанесены и по другим объектам в разных областях Украины, включая ДнепроГЭС.
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934880492.html
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
хмельницкая область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914557136_441:0:3172:2048_1920x0_80_0_0_34595b09c61dbf58b6edb43f492ab44e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хмельницкая область, украина, в мире, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Подполье: ВС России поразили аэродром, где ВСУ готовятся принять F-16
ВС РФ поразили аэродром Староконстантинов, где ВСУ готовятся принять F-16