https://ria.ru/20240322/aerodrom-1934894405.html

Подполье: ВС России поразили аэродром, где ВСУ готовятся принять F-16

Подполье: ВС России поразили аэродром, где ВСУ готовятся принять F-16 - РИА Новости, 22.03.2024

Подполье: ВС России поразили аэродром, где ВСУ готовятся принять F-16

Один из российских ударов по украинским военным и энергетическим объектам пришелся по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором ВСУ РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T12:29

2024-03-22T12:29

2024-03-22T12:34

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ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Один из российских ударов по украинским военным и энергетическим объектам пришелся по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором ВСУ готовятся принять американские самолеты F-16, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих товарищей из Хмельницкой области.Ранее министр обороны Нидерландов заявила, что первыми F-16 на Украину отправит Дания, а во второй половине года Киеву будет передана партия нидерландских истребителей."Подполье в Хмельницком сообщает о двух прилетах на окраине города. Также известно о прилете по аэродрому в Хмельницкой области, город Староконстантинов. Аэропорт часто выступает целью ударов. По данным подполья, там идет подготовка к принятию самолетов F-16", - сказал подпольщик.В ночь на пятницу военные и энергетические объекты Украины подверглись массированному удару, власти киевского режима заявляют, что это был самый мощный удар по энергосистеме Украины. Ранее Лебедев сообщал РИА Новости о попадании ракет по стратегическим военным предприятиям – заводу "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву городе Запорожье, где собирают БПЛА и переоснащают ракеты С-200, а также по военному заводу имени Малышева в Харькове, выпускающему и ремонтирующему танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ, а также по двум городским ТЭЦ. Удары были нанесены и по другим объектам в разных областях Украины, включая ДнепроГЭС.

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934880492.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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хмельницкая область, украина, в мире, вооруженные силы рф, безопасность