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Подполье: ВС России поразили аэродром, где ВСУ готовятся принять F-16 - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:29 22.03.2024 (обновлено: 12:34 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/aerodrom-1934894405.html
Подполье: ВС России поразили аэродром, где ВСУ готовятся принять F-16
Подполье: ВС России поразили аэродром, где ВСУ готовятся принять F-16 - РИА Новости, 22.03.2024
Подполье: ВС России поразили аэродром, где ВСУ готовятся принять F-16
Один из российских ударов по украинским военным и энергетическим объектам пришелся по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором ВСУ РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:29
2024-03-22T12:34
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
украина
в мире
вооруженные силы рф
безопасность
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ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Один из российских ударов по украинским военным и энергетическим объектам пришелся по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором ВСУ готовятся принять американские самолеты F-16, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих товарищей из Хмельницкой области.Ранее министр обороны Нидерландов заявила, что первыми F-16 на Украину отправит Дания, а во второй половине года Киеву будет передана партия нидерландских истребителей."Подполье в Хмельницком сообщает о двух прилетах на окраине города. Также известно о прилете по аэродрому в Хмельницкой области, город Староконстантинов. Аэропорт часто выступает целью ударов. По данным подполья, там идет подготовка к принятию самолетов F-16", - сказал подпольщик.В ночь на пятницу военные и энергетические объекты Украины подверглись массированному удару, власти киевского режима заявляют, что это был самый мощный удар по энергосистеме Украины. Ранее Лебедев сообщал РИА Новости о попадании ракет по стратегическим военным предприятиям – заводу "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву городе Запорожье, где собирают БПЛА и переоснащают ракеты С-200, а также по военному заводу имени Малышева в Харькове, выпускающему и ремонтирующему танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ, а также по двум городским ТЭЦ. Удары были нанесены и по другим объектам в разных областях Украины, включая ДнепроГЭС.
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934880492.html
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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хмельницкая область, украина, в мире, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Подполье: ВС России поразили аэродром, где ВСУ готовятся принять F-16

ВС РФ поразили аэродром Староконстантинов, где ВСУ готовятся принять F-16

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкШтурмовики Су-25
Штурмовики Су-25 - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Штурмовики Су-25 . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Один из российских ударов по украинским военным и энергетическим объектам пришелся по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором ВСУ готовятся принять американские самолеты F-16, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих товарищей из Хмельницкой области.
Ранее министр обороны Нидерландов заявила, что первыми F-16 на Украину отправит Дания, а во второй половине года Киеву будет передана партия нидерландских истребителей.
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"Подполье в Хмельницком сообщает о двух прилетах на окраине города. Также известно о прилете по аэродрому в Хмельницкой области, город Староконстантинов. Аэропорт часто выступает целью ударов. По данным подполья, там идет подготовка к принятию самолетов F-16", - сказал подпольщик.
В ночь на пятницу военные и энергетические объекты Украины подверглись массированному удару, власти киевского режима заявляют, что это был самый мощный удар по энергосистеме Украины. Ранее Лебедев сообщал РИА Новости о попадании ракет по стратегическим военным предприятиям – заводу "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву городе Запорожье, где собирают БПЛА и переоснащают ракеты С-200, а также по военному заводу имени Малышева в Харькове, выпускающему и ремонтирующему танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ, а также по двум городским ТЭЦ. Удары были нанесены и по другим объектам в разных областях Украины, включая ДнепроГЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеХмельницкая областьУкраинаВ миреВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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