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Аббас выразил соболезнования Путину и российскому народу в связи с терактом - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
23:22 22.03.2024 (обновлено: 23:49 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/abbas-1935099624.html
Аббас выразил соболезнования Путину и российскому народу в связи с терактом
Аббас выразил соболезнования Путину и российскому народу в связи с терактом - РИА Новости, 22.03.2024
Аббас выразил соболезнования Путину и российскому народу в связи с терактом
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в "Крокус сити холле", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T23:22
2024-03-22T23:49
теракт в "крокус сити холле"
палестина
махмуд аббас
крокус сити холл
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БАКУ, 22 мар - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в "Крокус сити холле", сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства."Мы были глубоко потрясены известием о страшном теракте, произошедшем в концертном зале "Крокус сити холл". Я решительно осуждаю этот террористический акт, от имени народа Азербайджана и от себя лично желаю терпения вам, народу России, семьям и родственникам погибших, а также скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в письме Алиева президенту РФ Владимиру Путину.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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палестина, махмуд аббас, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Палестина, Махмуд Аббас, Крокус Сити Холл

Аббас выразил соболезнования Путину и российскому народу в связи с терактом

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БАКУ, 22 мар - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в "Крокус сити холле", сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
"Мы были глубоко потрясены известием о страшном теракте, произошедшем в концертном зале "Крокус сити холл". Я решительно осуждаю этот террористический акт, от имени народа Азербайджана и от себя лично желаю терпения вам, народу России, семьям и родственникам погибших, а также скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в письме Алиева президенту РФ Владимиру Путину.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПалестинаМахмуд АббасКрокус Сити Холл
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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