https://ria.ru/20240322/abbas-1935099624.html

Аббас выразил соболезнования Путину и российскому народу в связи с терактом

Аббас выразил соболезнования Путину и российскому народу в связи с терактом - РИА Новости, 22.03.2024

Аббас выразил соболезнования Путину и российскому народу в связи с терактом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в "Крокус сити холле", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:22

2024-03-22T23:22

2024-03-22T23:49

теракт в "крокус сити холле"

палестина

махмуд аббас

крокус сити холл

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БАКУ, 22 мар - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в "Крокус сити холле", сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства."Мы были глубоко потрясены известием о страшном теракте, произошедшем в концертном зале "Крокус сити холл". Я решительно осуждаю этот террористический акт, от имени народа Азербайджана и от себя лично желаю терпения вам, народу России, семьям и родственникам погибших, а также скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в письме Алиева президенту РФ Владимиру Путину.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

палестина

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Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

палестина, махмуд аббас, крокус сити холл