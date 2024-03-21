https://ria.ru/20240321/zimbabve-1934598545.html

Президент Зимбабве может посетить Россию, заявил посол

Президент Зимбабве может посетить Россию, заявил посол - РИА Новости, 21.03.2024

Президент Зимбабве может посетить Россию, заявил посол

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва последовательно выражает интерес к посещению России, он желанный гость в стране, рассказал РИА Новости посол РФ в Зимбабве РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T07:13

2024-03-21T07:13

2024-03-21T07:13

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зимбабве

эммерсон мнангагва

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва последовательно выражает интерес к посещению России, он желанный гость в стране, рассказал РИА Новости посол РФ в Зимбабве Николай Красильников. Дипломат напомнил, что нынешний президент Зимбабве уже бывал в России. Страну он дважды посетил в 2019 году и один раз - в 2023 году. "Вы знаете, он последовательно выражает заинтересованность в посещении России. Конечно, президент Мнангагва - всегда желанный гость в нашей стране", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что о подготовке очередного визита сообщат заранее.

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россия, зимбабве, эммерсон мнангагва, в мире