https://ria.ru/20240321/zimbabve-1934598545.html
Президент Зимбабве может посетить Россию, заявил посол
Президент Зимбабве может посетить Россию, заявил посол - РИА Новости, 21.03.2024
Президент Зимбабве может посетить Россию, заявил посол
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва последовательно выражает интерес к посещению России, он желанный гость в стране, рассказал РИА Новости посол РФ в Зимбабве РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T07:13
2024-03-21T07:13
2024-03-21T07:13
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва последовательно выражает интерес к посещению России, он желанный гость в стране, рассказал РИА Новости посол РФ в Зимбабве Николай Красильников. Дипломат напомнил, что нынешний президент Зимбабве уже бывал в России. Страну он дважды посетил в 2019 году и один раз - в 2023 году. "Вы знаете, он последовательно выражает заинтересованность в посещении России. Конечно, президент Мнангагва - всегда желанный гость в нашей стране", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что о подготовке очередного визита сообщат заранее.
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россия, зимбабве, эммерсон мнангагва, в мире
Россия, Зимбабве, Эммерсон Мнангагва, В мире
Президент Зимбабве может посетить Россию, заявил посол
Посол России: президент Зимбабве выражает интерес к посещению России
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва последовательно выражает интерес к посещению России, он желанный гость в стране, рассказал РИА Новости посол РФ в Зимбабве Николай Красильников.
Дипломат напомнил, что нынешний президент Зимбабве уже бывал в России. Страну он дважды посетил в 2019 году и один раз - в 2023 году.
"Вы знаете, он последовательно выражает заинтересованность в посещении России. Конечно, президент Мнангагва - всегда желанный гость в нашей стране", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что о подготовке очередного визита сообщат заранее.
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