https://ria.ru/20240321/zerno-1934585243.html

Страны Балтии, Польша и Чехия призвали запретить импорт зерна из России

Страны Балтии, Польша и Чехия призвали запретить импорт зерна из России - РИА Новости, 21.03.2024

Страны Балтии, Польша и Чехия призвали запретить импорт зерна из России

Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии призвали Еврокомиссию запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Евросоюз, сообщило... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T01:31

2024-03-21T01:31

2024-03-21T01:33

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии призвали Еврокомиссию запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Евросоюз, сообщило министерство сельского хозяйства Литвы. "Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии обратились в Европейскую комиссию с призывом запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Евросоюз. В инициированном Литвой обращении к комиссарам ЕС также содержится просьба обеспечить сотрудничество стран-членов ЕС, чтобы это ограничение эффективно применялось на всей территории ЕС", — говорится в сообщении. По словам министра сельского хозяйства Литвы Кестутиса Навицкаса, в 2023 году ЕС импортировал 1,53 миллиона тонн российского зерна на 437,5 миллиона евро. Отмечается, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании совета министров сельского хозяйства стран ЕС, которое состоится 26 марта. Парламент Латвии на заседании 22 февраля запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии. Запрет действует до 1 июля 2025 года, но при необходимости может быть продлен. Он не касается сельхозпродуктов, следующих через Латвию транзитом в другие страны ЕС.

https://ria.ru/20240320/rossiya-1934387023.html

https://ria.ru/20240315/medvedev-1933380968.html

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литва, россия, латвия, евросоюз, еврокомиссия, белоруссия, эстония, в мире, польша, чехия