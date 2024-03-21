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"Земля горит". Порошенко выдал гневную тираду в Раде после поездки на фронт - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:05 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/zemlya-1934594741.html
"Земля горит". Порошенко выдал гневную тираду в Раде после поездки на фронт
"Земля горит". Порошенко выдал гневную тираду в Раде после поездки на фронт - РИА Новости, 21.03.2024
"Земля горит". Порошенко выдал гневную тираду в Раде после поездки на фронт
Украинского государство уделяет слишком мало внимания потребностям ВСУ, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко на заседании Верховной Рады. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T06:05
2024-03-21T06:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
петр порошенко
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Украинского государство уделяет слишком мало внимания потребностям ВСУ, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко на заседании Верховной Рады.Экс-президент обвинил парламентариев в том, что те "оторвались от земли" и не учитывают действительно острые вопросы при составлении повестки дня в Раде."Я вернулся с Востока, где десять бригад получили от нас то, что не дает государство. Так вот: земля горит на всем протяжении — от Купянска аж до Херсона", — рассказал он депутатам.Порошенко остался особенно недоволен работой правительства Украины по сооружению фортификационных линий для ВСУ. "Спросите у правительства, сколько введено в эксплуатацию процентов (оборонительных сооружений. — Прим. ред.), и это будет меньше десяти процентов. А у кого вам спрашивать? Правительства нет. Парламент теряет свою контрольную конституционную функцию", — забил тревогу депутат Рады.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство строит для ВСУ три линии обороны протяженностью две тысячи километров. Премьер-министр Денис Шмыгаль, в свою очередь, сообщил, что Киев выделил более 20 миллиардов гривен на строительство укреплений в 2024 году.
https://ria.ru/20240321/proryv-1934592219.html
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в мире, украина, петр порошенко, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Петр Порошенко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Земля горит". Порошенко выдал гневную тираду в Раде после поездки на фронт

Бывший президент Украины Порошенко заявил, что государство плохо помогает ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Украинского государство уделяет слишком мало внимания потребностям ВСУ, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко на заседании Верховной Рады.
Экс-президент обвинил парламентариев в том, что те "оторвались от земли" и не учитывают действительно острые вопросы при составлении повестки дня в Раде.
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"Я вернулся с Востока, где десять бригад получили от нас то, что не дает государство. Так вот: земля горит на всем протяжении — от Купянска аж до Херсона", — рассказал он депутатам.
Порошенко остался особенно недоволен работой правительства Украины по сооружению фортификационных линий для ВСУ.
"Спросите у правительства, сколько введено в эксплуатацию процентов (оборонительных сооружений. — Прим. ред.), и это будет меньше десяти процентов. А у кого вам спрашивать? Правительства нет. Парламент теряет свою контрольную конституционную функцию", — забил тревогу депутат Рады.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство строит для ВСУ три линии обороны протяженностью две тысячи километров. Премьер-министр Денис Шмыгаль, в свою очередь, сообщил, что Киев выделил более 20 миллиардов гривен на строительство укреплений в 2024 году.
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