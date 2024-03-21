https://ria.ru/20240321/zemlya-1934594741.html

"Земля горит". Порошенко выдал гневную тираду в Раде после поездки на фронт

"Земля горит". Порошенко выдал гневную тираду в Раде после поездки на фронт - РИА Новости, 21.03.2024

"Земля горит". Порошенко выдал гневную тираду в Раде после поездки на фронт

Украинского государство уделяет слишком мало внимания потребностям ВСУ, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко на заседании Верховной Рады. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T06:05

2024-03-21T06:05

2024-03-21T06:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

петр порошенко

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769985202_0:224:2847:1825_1920x0_80_0_0_53c30fb9c8dd6f6ddf157528a6a308ca.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Украинского государство уделяет слишком мало внимания потребностям ВСУ, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко на заседании Верховной Рады.Экс-президент обвинил парламентариев в том, что те "оторвались от земли" и не учитывают действительно острые вопросы при составлении повестки дня в Раде."Я вернулся с Востока, где десять бригад получили от нас то, что не дает государство. Так вот: земля горит на всем протяжении — от Купянска аж до Херсона", — рассказал он депутатам.Порошенко остался особенно недоволен работой правительства Украины по сооружению фортификационных линий для ВСУ. "Спросите у правительства, сколько введено в эксплуатацию процентов (оборонительных сооружений. — Прим. ред.), и это будет меньше десяти процентов. А у кого вам спрашивать? Правительства нет. Парламент теряет свою контрольную конституционную функцию", — забил тревогу депутат Рады.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство строит для ВСУ три линии обороны протяженностью две тысячи километров. Премьер-министр Денис Шмыгаль, в свою очередь, сообщил, что Киев выделил более 20 миллиардов гривен на строительство укреплений в 2024 году.

https://ria.ru/20240321/proryv-1934592219.html

https://ria.ru/20231216/ukrepleniya-1916149940.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, петр порошенко, вооруженные силы украины, верховная рада украины