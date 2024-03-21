https://ria.ru/20240321/zemletryasenie-1934588536.html
В Японии произошло землетрясение
В Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 21.03.2024
В Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в японской префектуре Ибараки, при этом наиболее сильные толчки ощущались в соседних с ней префектурах Тотиги и Саитама,... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T03:23
2024-03-21T03:23
2024-03-21T03:46
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ТОКИО, 21 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в японской префектуре Ибараки, при этом наиболее сильные толчки ощущались в соседних с ней префектурах Тотиги и Саитама, свидетельствуют данные Главного метеорологического агентства страны.Землетрясение было зафиксировано в 09:08 по местному времени (03:08 мск). Эпицентр залегал на глубине 50 километров под землей.Угроза цунами не объявлялась. Данных о разрушениях и пострадавших нет. Сообщений о сбое в работе расположенных в регионе АЭС также не поступало.Как сообщила корреспондент РИА Новости, жители Токио получили экстренное предупреждение о сильном землетрясении. В центре города на время прекращалось движение поездов метро.
https://ria.ru/20240320/zemletryasenie-1934388181.html
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в мире, тотиги, токио, япония, ибараки
В мире, Тотиги, Токио, Япония, Ибараки
В Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в японской префектуре Ибараки