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В Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 21.03.2024
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03:23 21.03.2024 (обновлено: 03:46 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/zemletryasenie-1934588536.html
В Японии произошло землетрясение
В Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 21.03.2024
В Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в японской префектуре Ибараки, при этом наиболее сильные толчки ощущались в соседних с ней префектурах Тотиги и Саитама,... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T03:23
2024-03-21T03:46
в мире
тотиги
токио
япония
ибараки
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ТОКИО, 21 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в японской префектуре Ибараки, при этом наиболее сильные толчки ощущались в соседних с ней префектурах Тотиги и Саитама, свидетельствуют данные Главного метеорологического агентства страны.Землетрясение было зафиксировано в 09:08 по местному времени (03:08 мск). Эпицентр залегал на глубине 50 километров под землей.Угроза цунами не объявлялась. Данных о разрушениях и пострадавших нет. Сообщений о сбое в работе расположенных в регионе АЭС также не поступало.Как сообщила корреспондент РИА Новости, жители Токио получили экстренное предупреждение о сильном землетрясении. В центре города на время прекращалось движение поездов метро.
https://ria.ru/20240320/zemletryasenie-1934388181.html
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в мире, тотиги, токио, япония, ибараки
В мире, Тотиги, Токио, Япония, Ибараки
В Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в японской префектуре Ибараки

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 21 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в японской префектуре Ибараки, при этом наиболее сильные толчки ощущались в соседних с ней префектурах Тотиги и Саитама, свидетельствуют данные Главного метеорологического агентства страны.
Землетрясение было зафиксировано в 09:08 по местному времени (03:08 мск). Эпицентр залегал на глубине 50 километров под землей.
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Как сообщила корреспондент РИА Новости, жители Токио получили экстренное предупреждение о сильном землетрясении. В центре города на время прекращалось движение поездов метро.
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В миреТотигиТокиоЯпонияИбараки
 
 
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