https://ria.ru/20240321/zemletryasenie-1934588374.html

Жителей Токио предупредили о сильном землетрясении

Жителей Токио предупредили о сильном землетрясении - РИА Новости, 21.03.2024

Жителей Токио предупредили о сильном землетрясении

Жители Токио получили экстренное предупреждение о сильном землетрясении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T03:22

2024-03-21T03:22

2024-03-21T03:22

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ТОКИО, 21 мар - РИА Новости. Жители Токио получили экстренное предупреждение о сильном землетрясении, передает корреспондент РИА Новости. "Ожидается сильное землетрясение. Сохраняйте спокойствие и эвакуируйтесь в безопасное место поблизости", - говорится в предупреждении со ссылкой на Японское метеорологическое агентство. Как передает корреспондент РИА Новости, в центре города на время прекращалось движение поездов метро.

https://ria.ru/20240320/zemletryasenie-1934388181.html

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