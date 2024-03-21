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Жителей Токио предупредили о сильном землетрясении - РИА Новости, 21.03.2024
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03:22 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/zemletryasenie-1934588374.html
Жителей Токио предупредили о сильном землетрясении
Жителей Токио предупредили о сильном землетрясении - РИА Новости, 21.03.2024
Жителей Токио предупредили о сильном землетрясении
Жители Токио получили экстренное предупреждение о сильном землетрясении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T03:22
2024-03-21T03:22
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ТОКИО, 21 мар - РИА Новости. Жители Токио получили экстренное предупреждение о сильном землетрясении, передает корреспондент РИА Новости. "Ожидается сильное землетрясение. Сохраняйте спокойствие и эвакуируйтесь в безопасное место поблизости", - говорится в предупреждении со ссылкой на Японское метеорологическое агентство. Как передает корреспондент РИА Новости, в центре города на время прекращалось движение поездов метро.
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в мире, токио, япония
В мире, Токио, Япония
Жителей Токио предупредили о сильном землетрясении

Жители Токио получили экстренное предупреждение о сильном землетрясении

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 21 мар - РИА Новости. Жители Токио получили экстренное предупреждение о сильном землетрясении, передает корреспондент РИА Новости.
"Ожидается сильное землетрясение. Сохраняйте спокойствие и эвакуируйтесь в безопасное место поблизости", - говорится в предупреждении со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Недалеко от Стамбула произошло землетрясение
Вчера, 09:47
Как передает корреспондент РИА Новости, в центре города на время прекращалось движение поездов метро.
 
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