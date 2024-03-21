https://ria.ru/20240321/zemletryasenie-1934588374.html
Жителей Токио предупредили о сильном землетрясении
Жителей Токио предупредили о сильном землетрясении - РИА Новости, 21.03.2024
Жителей Токио предупредили о сильном землетрясении
Жители Токио получили экстренное предупреждение о сильном землетрясении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T03:22
2024-03-21T03:22
2024-03-21T03:22
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ТОКИО, 21 мар - РИА Новости. Жители Токио получили экстренное предупреждение о сильном землетрясении, передает корреспондент РИА Новости. "Ожидается сильное землетрясение. Сохраняйте спокойствие и эвакуируйтесь в безопасное место поблизости", - говорится в предупреждении со ссылкой на Японское метеорологическое агентство. Как передает корреспондент РИА Новости, в центре города на время прекращалось движение поездов метро.
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в мире, токио, япония
Жителей Токио предупредили о сильном землетрясении
Жители Токио получили экстренное предупреждение о сильном землетрясении
ТОКИО, 21 мар - РИА Новости. Жители Токио получили экстренное предупреждение о сильном землетрясении, передает корреспондент РИА Новости.
"Ожидается сильное землетрясение. Сохраняйте спокойствие и эвакуируйтесь в безопасное место поблизости", - говорится в предупреждении со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.
Недалеко от Стамбула произошло землетрясение
Как передает корреспондент РИА Новости, в центре города на время прекращалось движение поездов метро.