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ВС России поразили завод ракетных деталей в Николаеве, заявили в подполье - РИА Новости, 21.03.2024
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20:44 21.03.2024 (обновлено: 21:46 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/zavod-1934800406.html
ВС России поразили завод ракетных деталей в Николаеве, заявили в подполье
ВС России поразили завод ракетных деталей в Николаеве, заявили в подполье - РИА Новости, 21.03.2024
ВС России поразили завод ракетных деталей в Николаеве, заявили в подполье
Российские войска нанесли удар по заводу "Зоря-Машпроект" в Николаеве, где производят детали для ракет и ремонтируют технику ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T20:44
2024-03-21T21:46
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
украинский демократический альянс за реформы (удар)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по заводу "Зоря-Машпроект" в Николаеве, где производят детали для ракет и ремонтируют технику ВСУ, сообщил РИА Новости координатор подполья Сергей Лебедев."Двадцать первого марта в городе Николаеве был нанесен удар по военному объекту на заводе "Зоря-Машпроект". По сообщениям от николаевцев, удар был сдвоенный, с большой детонацией, хорошо попали по одному из складов с БК. В городе &lt;...&gt; чувствуется явный запах гари. К месту направили много скорых, даже из отдаленных районов", — сказал собеседник агентства.По его словам, в Николаеве оцепили несколько кварталов, пропускают только грузовые военные машины и медиков. При этом последние не могут назвать даже примерное количество погибших и раненых, ограничиваясь фразой "очень много".Как уточнил Лебедев, скорые вывозят пострадавших в район санатория "Дубки", где ВСУ построили военный городок с госпиталем, моргом и казармами. К самой лечебнице проезд закрыт, там создали укрепрайон.Завод "Зоря-Машпроект", рассказал координатор, известен производством деталей для ракет и ремонтом боевых машин. Там хранится много боеприпасов, присутствует военная техника — более 20 единиц. Предприятие разделено на две части, одна из них находится под полным контролем военнослужащих, занимавшихся выпуском продукции еще до начала российской спецоперации. В закрытой зоне завода также базировалась Николаевская территориальная оборона, добавил он."Проход на военную половину простым смертным закрыт, &lt;...&gt; даже не всех военных пускают — только по спецпропуску и с сообщением кодового слова, которое ежедневно меняется", — указал подпольщик.Несмотря на то что предприятие прикрывала система ПВО, которую часто видели на пересечении улиц Космонавтов и Николаевской, она не сработала, а тревогу включили уже после прилета, отметил Лебедев.После удара на территорию завода приехало много сотрудников СБУ и прокуратуры, проводивших допрос рабочих. Большинству из них сказали не приходить с пятницы до особых распоряжений, резюмировал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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Координатор николаевского подполья об ударе ВС России по заводу ракетных деталей
Удар Вооруженных сил России поразил завод ракетных деталей и ремонта техники ВСУ, а также склад боеприпасов в Николаеве, сообщило РИА Новости подполье.
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николаев (украина), украинский демократический альянс за реформы (удар), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Служба безопасности Украины
ВС России поразили завод ракетных деталей в Николаеве, заявили в подполье

ВС РФ ударили по заводу ракетных деталей "Зоря-Машпроект" в Николаеве

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по заводу "Зоря-Машпроект" в Николаеве, где производят детали для ракет и ремонтируют технику ВСУ, сообщил РИА Новости координатор подполья Сергей Лебедев.
"Двадцать первого марта в городе Николаеве был нанесен удар по военному объекту на заводе "Зоря-Машпроект". По сообщениям от николаевцев, удар был сдвоенный, с большой детонацией, хорошо попали по одному из складов с БК. В городе <...> чувствуется явный запах гари. К месту направили много скорых, даже из отдаленных районов", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, в Николаеве оцепили несколько кварталов, пропускают только грузовые военные машины и медиков. При этом последние не могут назвать даже примерное количество погибших и раненых, ограничиваясь фразой "очень много".
Как уточнил Лебедев, скорые вывозят пострадавших в район санатория "Дубки", где ВСУ построили военный городок с госпиталем, моргом и казармами. К самой лечебнице проезд закрыт, там создали укрепрайон.
Завод "Зоря-Машпроект", рассказал координатор, известен производством деталей для ракет и ремонтом боевых машин. Там хранится много боеприпасов, присутствует военная техника — более 20 единиц.
Предприятие разделено на две части, одна из них находится под полным контролем военнослужащих, занимавшихся выпуском продукции еще до начала российской спецоперации. В закрытой зоне завода также базировалась Николаевская территориальная оборона, добавил он.
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"Проход на военную половину простым смертным закрыт, <...> даже не всех военных пускают — только по спецпропуску и с сообщением кодового слова, которое ежедневно меняется", — указал подпольщик.
Несмотря на то что предприятие прикрывала система ПВО, которую часто видели на пересечении улиц Космонавтов и Николаевской, она не сработала, а тревогу включили уже после прилета, отметил Лебедев.
После удара на территорию завода приехало много сотрудников СБУ и прокуратуры, проводивших допрос рабочих. Большинству из них сказали не приходить с пятницы до особых распоряжений, резюмировал собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьСлужба безопасности Украины
 
 
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