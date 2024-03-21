https://ria.ru/20240321/zavod-1934800406.html

ВС России поразили завод ракетных деталей в Николаеве, заявили в подполье

ВС России поразили завод ракетных деталей в Николаеве, заявили в подполье - РИА Новости, 21.03.2024

ВС России поразили завод ракетных деталей в Николаеве, заявили в подполье

Российские войска нанесли удар по заводу "Зоря-Машпроект" в Николаеве, где производят детали для ракет и ремонтируют технику ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T20:44

2024-03-21T20:44

2024-03-21T21:46

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по заводу "Зоря-Машпроект" в Николаеве, где производят детали для ракет и ремонтируют технику ВСУ, сообщил РИА Новости координатор подполья Сергей Лебедев."Двадцать первого марта в городе Николаеве был нанесен удар по военному объекту на заводе "Зоря-Машпроект". По сообщениям от николаевцев, удар был сдвоенный, с большой детонацией, хорошо попали по одному из складов с БК. В городе <...> чувствуется явный запах гари. К месту направили много скорых, даже из отдаленных районов", — сказал собеседник агентства.По его словам, в Николаеве оцепили несколько кварталов, пропускают только грузовые военные машины и медиков. При этом последние не могут назвать даже примерное количество погибших и раненых, ограничиваясь фразой "очень много".Как уточнил Лебедев, скорые вывозят пострадавших в район санатория "Дубки", где ВСУ построили военный городок с госпиталем, моргом и казармами. К самой лечебнице проезд закрыт, там создали укрепрайон.Завод "Зоря-Машпроект", рассказал координатор, известен производством деталей для ракет и ремонтом боевых машин. Там хранится много боеприпасов, присутствует военная техника — более 20 единиц. Предприятие разделено на две части, одна из них находится под полным контролем военнослужащих, занимавшихся выпуском продукции еще до начала российской спецоперации. В закрытой зоне завода также базировалась Николаевская территориальная оборона, добавил он."Проход на военную половину простым смертным закрыт, <...> даже не всех военных пускают — только по спецпропуску и с сообщением кодового слова, которое ежедневно меняется", — указал подпольщик.Несмотря на то что предприятие прикрывала система ПВО, которую часто видели на пересечении улиц Космонавтов и Николаевской, она не сработала, а тревогу включили уже после прилета, отметил Лебедев.После удара на территорию завода приехало много сотрудников СБУ и прокуратуры, проводивших допрос рабочих. Большинству из них сказали не приходить с пятницы до особых распоряжений, резюмировал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаев (украина)

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Координатор николаевского подполья об ударе ВС России по заводу ракетных деталей Удар Вооруженных сил России поразил завод ракетных деталей и ремонта техники ВСУ, а также склад боеприпасов в Николаеве, сообщило РИА Новости подполье. 2024-03-21T20:44 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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николаев (украина), украинский демократический альянс за реформы (удар), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, служба безопасности украины