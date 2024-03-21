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Запуск "Союза МС-25" отменили из-за просадки напряжения
Запуск "Союза МС-25" отменили из-за просадки напряжения - РИА Новости, 21.03.2024
Запуск "Союза МС-25" отменили из-за просадки напряжения
Причина отмены запуска ракеты с кораблем "Союз МС-25" и тремя космонавтами - просадка напряжения химического источника тока, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T18:11
2024-03-21T18:11
2024-03-21T23:16
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 21 мар - РИА Новости. Причина отмены запуска ракеты с кораблем "Союз МС-25" и тремя космонавтами - просадка напряжения химического источника тока, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. "На завершающем этапе предпусковой подготовки произошла нештатная ситуация и вся процедура была прервана. Причина выявлена. Сейчас мы только что на заседании государственной комиссии выяснили, причина была - просадка напряжения химического источника тока", - сказал Борисов. Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-25" с Байконура был назначен на 16.21 мск 21 марта. Пуск был отменён примерно за 20 секунд до старта. В основной экипаж корабля вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская, как ожидается, станет первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе. Изначально планировалось, что Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".
https://ria.ru/20240321/raketa-1934752654.html
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байконур (город), белоруссия, земля, юрий борисов (роскосмос), олег новицкий, олег кононенко, роскосмос, космос - риа наука
Байконур (город), Белоруссия, Земля, Юрий Борисов (Роскосмос), Олег Новицкий, Олег Кононенко, Роскосмос, Космос - РИА Наука, Наука
Запуск "Союза МС-25" отменили из-за просадки напряжения
Пуск "Союза МС-25" отменен из-за просадки напряжения химического источника тока