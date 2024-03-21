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СМИ: киевские власти временно распустили Запорожский областной совет - РИА Новости, 21.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:02 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/zaporozhe-1934730390.html
СМИ: киевские власти временно распустили Запорожский областной совет
СМИ: киевские власти временно распустили Запорожский областной совет - РИА Новости, 21.03.2024
СМИ: киевские власти временно распустили Запорожский областной совет
Депутаты парламента Украины поддержали роспуск Запорожского областного совета, полномочия по управлению подконтрольной ВСУ части Запорожской области на время... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T16:02
2024-03-21T16:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
запорожье
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Депутаты парламента Украины поддержали роспуск Запорожского областного совета, полномочия по управлению подконтрольной ВСУ части Запорожской области на время военного положения переданы областной военной администрации, сообщает украинский телеканал "Прямой". "Запорожский областной совет временно распустили, а его полномочия передали Запорожской областной военной администрации. Решение поддержали 236 народных депутатов", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240220/zaporozhe-1928432378.html
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в мире, украина, запорожская область, запорожье, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская область, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Россия
СМИ: киевские власти временно распустили Запорожский областной совет

"Прямой": Киев передал функции Запорожского облсовета военной администрации

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Депутаты парламента Украины поддержали роспуск Запорожского областного совета, полномочия по управлению подконтрольной ВСУ части Запорожской области на время военного положения переданы областной военной администрации, сообщает украинский телеканал "Прямой".
"Запорожский областной совет временно распустили, а его полномочия передали Запорожской областной военной администрации. Решение поддержали 236 народных депутатов", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская областьЗапорожьеВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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