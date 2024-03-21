https://ria.ru/20240321/zaporozhe-1934730390.html
СМИ: киевские власти временно распустили Запорожский областной совет
СМИ: киевские власти временно распустили Запорожский областной совет - РИА Новости, 21.03.2024
СМИ: киевские власти временно распустили Запорожский областной совет
Депутаты парламента Украины поддержали роспуск Запорожского областного совета, полномочия по управлению подконтрольной ВСУ части Запорожской области на время... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T16:02
2024-03-21T16:02
2024-03-21T16:02
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Депутаты парламента Украины поддержали роспуск Запорожского областного совета, полномочия по управлению подконтрольной ВСУ части Запорожской области на время военного положения переданы областной военной администрации, сообщает украинский телеканал "Прямой". "Запорожский областной совет временно распустили, а его полномочия передали Запорожской областной военной администрации. Решение поддержали 236 народных депутатов", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240220/zaporozhe-1928432378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СМИ: киевские власти временно распустили Запорожский областной совет
"Прямой": Киев передал функции Запорожского облсовета военной администрации