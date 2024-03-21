https://ria.ru/20240321/zaporozhe-1934730390.html

СМИ: киевские власти временно распустили Запорожский областной совет

СМИ: киевские власти временно распустили Запорожский областной совет - РИА Новости, 21.03.2024

СМИ: киевские власти временно распустили Запорожский областной совет

Депутаты парламента Украины поддержали роспуск Запорожского областного совета, полномочия по управлению подконтрольной ВСУ части Запорожской области на время... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T16:02

2024-03-21T16:02

2024-03-21T16:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

запорожская область

запорожье

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856087829_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e10fa8044bf4c227a800afdf4c8e5cde.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Депутаты парламента Украины поддержали роспуск Запорожского областного совета, полномочия по управлению подконтрольной ВСУ части Запорожской области на время военного положения переданы областной военной администрации, сообщает украинский телеканал "Прямой". "Запорожский областной совет временно распустили, а его полномочия передали Запорожской областной военной администрации. Решение поддержали 236 народных депутатов", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240220/zaporozhe-1928432378.html

украина

запорожская область

запорожье

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, запорожская область, запорожье, вооруженные силы украины, россия