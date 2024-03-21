Евросоюз намерен закупать оружие для Киева в обход запрета, пишут СМИ
FT: ЕС намерен закупать оружие для Киева в обход договора о запрете
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. ЕС намерен обойти пункт Договора о Европейском союзе о запрете закупок оружия из бюджета организации, чтобы усилить военную помощь Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
В феврале 2022 года страны-члены ЕС согласились финансировать поставки оружия на Украину, но только через многосторонний фонд, созданный вне бюджета ЕС, в обход статьи 41(2) договора, регулирующего деятельность блока. Изменение договора считалось политически невозможным.
"Брюссель активно изучает возможности обхода пункта Договора о Европейском союзе, запрещающего закупки оружия из бюджета ЕС, так как наращивает усилия по увеличению объема финансирования обороны Украины", - пишет издание.
По словам четырех неназванных источников, Еврокомиссия предложила рабочей группе юристов пересмотреть этот пункт договора.
"Это был бы прорыв. Это могло бы многое изменить", - заявил изданию один из источников.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.