https://ria.ru/20240321/zakupki-1934814562.html

Евросоюз намерен закупать оружие для Киева в обход запрета, пишут СМИ

Евросоюз намерен закупать оружие для Киева в обход запрета, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2024

Евросоюз намерен закупать оружие для Киева в обход запрета, пишут СМИ

ЕС намерен обойти пункт Договора о Европейском союзе о запрете закупок оружия из бюджета организации, чтобы усилить военную помощь Украине, сообщает газета... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T22:35

2024-03-21T22:35

2024-03-21T22:35

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. ЕС намерен обойти пункт Договора о Европейском союзе о запрете закупок оружия из бюджета организации, чтобы усилить военную помощь Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. В феврале 2022 года страны-члены ЕС согласились финансировать поставки оружия на Украину, но только через многосторонний фонд, созданный вне бюджета ЕС, в обход статьи 41(2) договора, регулирующего деятельность блока. Изменение договора считалось политически невозможным. "Брюссель активно изучает возможности обхода пункта Договора о Европейском союзе, запрещающего закупки оружия из бюджета ЕС, так как наращивает усилия по увеличению объема финансирования обороны Украины", - пишет издание. По словам четырех неназванных источников, Еврокомиссия предложила рабочей группе юристов пересмотреть этот пункт договора. "Это был бы прорыв. Это могло бы многое изменить", - заявил изданию один из источников. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

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в мире, украина, россия, евросоюз, нато, еврокомиссия