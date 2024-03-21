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Евросоюз намерен закупать оружие для Киева в обход запрета, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:35 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/zakupki-1934814562.html
Евросоюз намерен закупать оружие для Киева в обход запрета, пишут СМИ
Евросоюз намерен закупать оружие для Киева в обход запрета, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2024
Евросоюз намерен закупать оружие для Киева в обход запрета, пишут СМИ
ЕС намерен обойти пункт Договора о Европейском союзе о запрете закупок оружия из бюджета организации, чтобы усилить военную помощь Украине, сообщает газета... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T22:35
2024-03-21T22:35
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. ЕС намерен обойти пункт Договора о Европейском союзе о запрете закупок оружия из бюджета организации, чтобы усилить военную помощь Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. В феврале 2022 года страны-члены ЕС согласились финансировать поставки оружия на Украину, но только через многосторонний фонд, созданный вне бюджета ЕС, в обход статьи 41(2) договора, регулирующего деятельность блока. Изменение договора считалось политически невозможным. "Брюссель активно изучает возможности обхода пункта Договора о Европейском союзе, запрещающего закупки оружия из бюджета ЕС, так как наращивает усилия по увеличению объема финансирования обороны Украины", - пишет издание. По словам четырех неназванных источников, Еврокомиссия предложила рабочей группе юристов пересмотреть этот пункт договора. "Это был бы прорыв. Это могло бы многое изменить", - заявил изданию один из источников. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
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в мире, украина, россия, евросоюз, нато, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия
Евросоюз намерен закупать оружие для Киева в обход запрета, пишут СМИ

FT: ЕС намерен закупать оружие для Киева в обход договора о запрете

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. ЕС намерен обойти пункт Договора о Европейском союзе о запрете закупок оружия из бюджета организации, чтобы усилить военную помощь Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
В феврале 2022 года страны-члены ЕС согласились финансировать поставки оружия на Украину, но только через многосторонний фонд, созданный вне бюджета ЕС, в обход статьи 41(2) договора, регулирующего деятельность блока. Изменение договора считалось политически невозможным.
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"Брюссель активно изучает возможности обхода пункта Договора о Европейском союзе, запрещающего закупки оружия из бюджета ЕС, так как наращивает усилия по увеличению объема финансирования обороны Украины", - пишет издание.
По словам четырех неназванных источников, Еврокомиссия предложила рабочей группе юристов пересмотреть этот пункт договора.
"Это был бы прорыв. Это могло бы многое изменить", - заявил изданию один из источников.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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