https://ria.ru/20240321/zakupki-1934569063.html

Ефимов: совместные закупки на Портале поставщиков экономят бюджет Москвы

Ефимов: совместные закупки на Портале поставщиков экономят бюджет Москвы - РИА Новости, 21.03.2024

Ефимов: совместные закупки на Портале поставщиков экономят бюджет Москвы

Введение на столичном Портале поставщиков формата совместных котировочных сессий - мини-аукционов, в которых поставщики конкурируют по цене за право заключить... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T10:05

2024-03-21T10:05

2024-03-21T10:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927409026_0:85:2560:1525_1920x0_80_0_0_631a5272fbd9c9aa9c312763cd424242.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Введение на столичном Портале поставщиков формата совместных котировочных сессий - мини-аукционов, в которых поставщики конкурируют по цене за право заключить договор на закупку товаров заказчиками, уже позволило столице сэкономить около 92 миллионов рублей бюджетных средств, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Совместные котировочные сессии на Портале поставщиков начали проводить в сентябре прошлого года."Совместные котировочные сессии позволяют заказчикам объединять свои потребности в продукции и привлекать к закупкам больше поставщиков. Это повышает конкуренцию между ними и позволяет экономить бюджетные средства. Предприниматели при этом могут увеличивать продажи и заключать контракты сразу с несколькими заказчиками. За шесть месяцев на Портале поставщиков было опубликовано более 1,8 тысячи совместных котировочных сессий на сумму около 1,1 миллиарда рублей. Благодаря снижению начальной цены в ходе таких закупок столица сэкономила почти 92 миллиона рублей", – привели слова Ефимова в пресс-службе городского комплекса экономполитики.Механизм проведения мини-аукционов реализован благодаря взаимодействию Портала поставщиков с Единой автоматизированной информационной системой торгов (ЕАИСТ). Он предусматривает возможность для организатора закупки пригласить в свою сессию других заказчиков, которые также должны быть зарегистрированы на Портале и намерены закупить товары той же категории. При получении подтверждения от них, организатор указывает количество товаров для каждого и публикует закупку на Портале.Как отметил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, для предпринимателей-поставщиков такой формат дает, в свою очередь, возможность экономить время на поиск заказов, планировать участие в закупках и расширять рынок сбыта.Среди товаров, закупаемых в рамках совместных котировочных сессий, лидируют товары для строительства (783 сессии на сумму 508,8 миллиона рублей), на втором месте - хозтовары и бытовая техника (398 сессий на 206,4 миллиона рублей), на третьем - канцелярские и бумажные изделия (374 аукциона на 148,6 миллиона рублей). Такие данные приводит руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Сегодня на нем работают заказчики из 40 регионов России и свыше 330 тысяч поставщиков со всей страны. Каталог продукции включает более 2,6 миллиона наименований.Москва – город, развивающий предпринимательство. Портал поставщиков помогает бизнесу реализовать товары, работы и услуги. Это особенно важно для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, которым участие в госзакупках дает дополнительные возможности сохранять и развивать бизнес. Более 90% поставщиков, работающих на платформе, – представители малого и среднего бизнеса, отмечается в сообщении.Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Цифровая экономика".

https://ria.ru/20240319/mikroelektronika-1934085148.html

https://ria.ru/20240318/tekhnopark-1933364714.html

https://ria.ru/20240318/lgoty-1933363824.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы)