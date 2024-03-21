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В Госдуме начали работу над законопроектом о трофейном оружии

В Госдуме начали работу над законопроектом о трофейном оружии - РИА Новости, 21.03.2024

В Госдуме начали работу над законопроектом о трофейном оружии

Депутат Госдумы Андрей Гимбатов (ЕР) сообщил РИА Новости, что работает над законопроектом о трофейном оружии, чтобы музеи могли начать собирать экспозиции о... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T07:50

2024-03-21T07:50

2024-03-21T07:50

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Гимбатов (ЕР) сообщил РИА Новости, что работает над законопроектом о трофейном оружии, чтобы музеи могли начать собирать экспозиции о спецоперации. "Действительно, сейчас идет работа над инициативой по регулированию оборота трофейного оружия... Сегодня у нас вообще нет легального определения трофейного оружия, нет порядка признания оружия трофейным, нет ответственных за деактивацию оружия и процедуры его передачи в музейные экспозиции", - сказал он агентству. Депутат отметил, что по всей стране есть запрос на использование трофеев, добытых российскими военнослужащими, в различных, в том числе школьных, музеях, на выставках, во время проведения патриотический акций. "Нововведения как раз будут касаться оборота трофейного оружия и обеспечат четкую и прозрачную процедуру его использования в мирной жизни - мы получим четкую схему того, как ввести это оружие в оборот", - добавил Гимбатов. При этом парламентарий отметил, что на проект должны быть получены заключения правительства и фракции. Он добавил, что каждая победа российских бойцов - это захваченные у "фашистов снайперские винтовки, автоматы, пулеметы, гранатометы - все типы вооружения со всех стран НАТО". По его словам, именно поэтому возникла необходимость в регулировании этой сферы. В комитете ГД по культуре в целом согласились с идеей проекта. "Концептуально инициативу считаю правильной", - сказал РИА Новости первый зампредседателя комитета Александр Шолохов.

https://ria.ru/20240303/tekhnika-1930780462.html

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