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В Екатеринбурге задержали экстремиста, готовившего теракт в воинской части - РИА Новости, 21.03.2024
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14:02 21.03.2024 (обновлено: 14:21 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/zaderzhanie-1934690850.html
В Екатеринбурге задержали экстремиста, готовившего теракт в воинской части
В Екатеринбурге задержали экстремиста, готовившего теракт в воинской части - РИА Новости, 21.03.2024
В Екатеринбурге задержали экстремиста, готовившего теракт в воинской части
Задержан экстремист, готовивший теракт в одной из воинских частей Екатеринбурга, при себе у него были обнаружены пять зажигательных устройств, сообщили РИА... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:02
2024-03-21T14:21
происшествия
россия
екатеринбург
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Задержан экстремист, готовивший теракт в одной из воинских частей Екатеринбурга, при себе у него были обнаружены пять зажигательных устройств, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России Свердловской области. "В результате совместной спецоперации органов военной контрразведки и УФСБ России по Свердловской области при подготовке к совершению в отношении одной из войсковых частей Екатеринбурга террористического акта задержан функционер экстремистской организации "Граждане СССР". При себе у него обнаружены и изъяты пять самодельных зажигательных устройств", – говорится в сообщении. Отмечается, что следственным подразделением УФСБ России по Центральному военному округу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 205 УК России (Приготовление к террористическому акту). Фигурант арестован, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
россия
екатеринбург
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60
353
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Задержание экстремиста, готовившего теракт в воинской части Екатеринбурга
Задержан экстремист, готовивший теракт в одной из воинских частей Екатеринбурга, при себе у него были обнаружены пять зажигательных устройств, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России Свердловской области.
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происшествия, россия, екатеринбург, свердловская область
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Свердловская область
В Екатеринбурге задержали экстремиста, готовившего теракт в воинской части

ФСБ в Екатеринбурге задержала экстремиста, готовившего теракт в воинской части

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Задержан экстремист, готовивший теракт в одной из воинских частей Екатеринбурга, при себе у него были обнаружены пять зажигательных устройств, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России Свердловской области.
"В результате совместной спецоперации органов военной контрразведки и УФСБ России по Свердловской области при подготовке к совершению в отношении одной из войсковых частей Екатеринбурга террористического акта задержан функционер экстремистской организации "Граждане СССР". При себе у него обнаружены и изъяты пять самодельных зажигательных устройств", – говорится в сообщении.
Отмечается, что следственным подразделением УФСБ России по Центральному военному округу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 205 УК России (Приготовление к террористическому акту).
Фигурант арестован, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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