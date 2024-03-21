https://ria.ru/20240321/zaderzhanie-1934690850.html

В Екатеринбурге задержали экстремиста, готовившего теракт в воинской части

В Екатеринбурге задержали экстремиста, готовившего теракт в воинской части - РИА Новости, 21.03.2024

В Екатеринбурге задержали экстремиста, готовившего теракт в воинской части

Задержан экстремист, готовивший теракт в одной из воинских частей Екатеринбурга, при себе у него были обнаружены пять зажигательных устройств, сообщили РИА... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T14:02

2024-03-21T14:02

2024-03-21T14:21

происшествия

россия

екатеринбург

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Задержан экстремист, готовивший теракт в одной из воинских частей Екатеринбурга, при себе у него были обнаружены пять зажигательных устройств, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России Свердловской области. "В результате совместной спецоперации органов военной контрразведки и УФСБ России по Свердловской области при подготовке к совершению в отношении одной из войсковых частей Екатеринбурга террористического акта задержан функционер экстремистской организации "Граждане СССР". При себе у него обнаружены и изъяты пять самодельных зажигательных устройств", – говорится в сообщении. Отмечается, что следственным подразделением УФСБ России по Центральному военному округу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 205 УК России (Приготовление к террористическому акту). Фигурант арестован, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание экстремиста, готовившего теракт в воинской части Екатеринбурга Задержан экстремист, готовивший теракт в одной из воинских частей Екатеринбурга, при себе у него были обнаружены пять зажигательных устройств, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России Свердловской области. 2024-03-21T14:02 true PT1M14S

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происшествия, россия, екатеринбург, свердловская область