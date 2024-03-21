https://ria.ru/20240321/vzryvy-1934596634.html

Украинские СМИ сообщили о третьей серии взрывов в Киеве

Украинские СМИ сообщили о третьей серии взрывов в Киеве - РИА Новости, 21.03.2024

Украинские СМИ сообщили о третьей серии взрывов в Киеве

Третья за 20 минут серия взрывов раздалась в Киеве, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T06:20

2024-03-21T06:20

2024-03-21T06:25

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Третья за 20 минут серия взрывов раздалась в Киеве, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Киеве снова слышны мощные взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.Ранее украинский телеканал "Общественное" и украинское издание "Зеркало недели" сообщили о первых двух сериях взрывов.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве с 4.21 мск звучит воздушная тревога.

https://ria.ru/20240321/neobratimo-1934588635.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

украина

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