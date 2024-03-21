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Украинские СМИ сообщили о третьей серии взрывов в Киеве
Украинские СМИ сообщили о третьей серии взрывов в Киеве - РИА Новости, 21.03.2024
Украинские СМИ сообщили о третьей серии взрывов в Киеве
Третья за 20 минут серия взрывов раздалась в Киеве, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T06:20
2024-03-21T06:20
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Третья за 20 минут серия взрывов раздалась в Киеве, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Киеве снова слышны мощные взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.Ранее украинский телеканал "Общественное" и украинское издание "Зеркало недели" сообщили о первых двух сериях взрывов.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве с 4.21 мск звучит воздушная тревога.
https://ria.ru/20240321/neobratimo-1934588635.html
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в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
Украинские СМИ сообщили о третьей серии взрывов в Киеве
"Общественное": в Киеве произошла третья за 20 минут серия взрывов