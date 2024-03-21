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В Киеве прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

В Киеве прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 21.03.2024

В Киеве прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

Киеве прозвучали взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T06:00

2024-03-21T06:00

2024-03-21T08:15

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Киеве прозвучали взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Киеве слышны взрывы", — говорится в публикации.Позднее украинские СМИ рассказали о еще двух сериях взрывов в городе. В Киеве ночью объявили воздушную тревогу.Кроме того, издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах на территории Житомирской области.Вооруженные силы России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не открывает огонь по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240307/odessa-1931771012.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

киев

украина

житомирская область

россия

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в мире, киев, украина, житомирская область, россия, дмитрий песков