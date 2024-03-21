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В Киеве прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 21.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:00 21.03.2024 (обновлено: 08:15 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/vzryvy-1934595722.html
В Киеве прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
В Киеве прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 21.03.2024
В Киеве прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
Киеве прозвучали взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T06:00
2024-03-21T08:15
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
житомирская область
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Киеве прозвучали взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Киеве слышны взрывы", — говорится в публикации.Позднее украинские СМИ рассказали о еще двух сериях взрывов в городе. В Киеве ночью объявили воздушную тревогу.Кроме того, издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах на территории Житомирской области.Вооруженные силы России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не открывает огонь по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240307/odessa-1931771012.html
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в мире, киев, украина, житомирская область, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Житомирская область, Россия, Дмитрий Песков
В Киеве прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

"Общественное": в Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Киеве прозвучали взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Киеве слышны взрывы", — говорится в публикации.
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Позднее украинские СМИ рассказали о еще двух сериях взрывов в городе. В Киеве ночью объявили воздушную тревогу.
Кроме того, издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах на территории Житомирской области.
Вооруженные силы России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не открывает огонь по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаЖитомирская областьРоссияДмитрий Песков
 
 
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