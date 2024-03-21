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В Житомирской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Житомирской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.03.2024
В Житомирской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали на территории Житомирской области Украины, сообщает издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T05:39
2024-03-21T05:39
2024-03-21T05:46
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Взрывы прозвучали на территории Житомирской области Украины, сообщает издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. "Сообщают о взрывах на территории Житомирской области", — говорится в публикации.На территории Житомирской области с 04:21 мск объявлена воздушная тревога. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Харькове.Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240321/trebovanie-1934587018.html
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в мире, житомирская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Житомирская область, Украина
В Житомирской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в Житомирской области прогремели взрывы, объявлена тревога