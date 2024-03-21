https://ria.ru/20240321/vzryvy-1934594428.html

В Житомирской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Житомирской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.03.2024

В Житомирской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прозвучали на территории Житомирской области Украины, сообщает издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T05:39

2024-03-21T05:39

2024-03-21T05:46

специальная военная операция на украине

в мире

житомирская область

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Взрывы прозвучали на территории Житомирской области Украины, сообщает издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. "Сообщают о взрывах на территории Житомирской области", — говорится в публикации.На территории Житомирской области с 04:21 мск объявлена воздушная тревога. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Харькове.Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240321/trebovanie-1934587018.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

житомирская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, житомирская область, украина