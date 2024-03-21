https://ria.ru/20240321/vzryv-1934724878.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 21.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

Взрыв прогремел в четверг в городе Николаеве, расположенном на юге Украины, на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:43

2024-03-21T15:43

2024-03-21T15:43

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в городе Николаеве, расположенном на юге Украины, на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram. "В Николаеве были слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревогу в Николаевской области объявили в 15.29 мск, она звучит до сих пор. Ранее в четверг тревогу уже объявляли в ряде регионов страны. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, на территории Житомирской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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