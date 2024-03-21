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МИД России пригрозил ответом на высылку дипломата из Словении - РИА Новости, 21.03.2024
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15:24 21.03.2024 (обновлено: 15:30 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/vysylka-1934716337.html
МИД России пригрозил ответом на высылку дипломата из Словении
МИД России пригрозил ответом на высылку дипломата из Словении - РИА Новости, 21.03.2024
МИД России пригрозил ответом на высылку дипломата из Словении
Российская сторона ответит на высылку сотрудника посольства РФ в Словении, сообщили РИА Новости в российском МИД. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:24
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МОСКВА, 21 мар - РИА новости. Российская сторона ответит на высылку сотрудника посольства РФ в Словении, сообщили РИА Новости в российском МИД."Ответим", - заявили агентству в МИД РФ, отвечая на просьбу отреагировать на произошедшее событие.
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россия, словения, в мире
Россия, Словения, В мире
МИД России пригрозил ответом на высылку дипломата из Словении

МИД: Москва ответит на высылку сотрудника российского посольства в Словении

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА новости. Российская сторона ответит на высылку сотрудника посольства РФ в Словении, сообщили РИА Новости в российском МИД.
"Ответим", - заявили агентству в МИД РФ, отвечая на просьбу отреагировать на произошедшее событие.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Случаи высылки российских дипломатов из стран мира в 2023-2024 годах
14 марта, 11:36
 
РоссияСловенияВ мире
 
 
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