https://ria.ru/20240321/vysylka-1934716337.html

МИД России пригрозил ответом на высылку дипломата из Словении

МИД России пригрозил ответом на высылку дипломата из Словении - РИА Новости, 21.03.2024

МИД России пригрозил ответом на высылку дипломата из Словении

Российская сторона ответит на высылку сотрудника посольства РФ в Словении, сообщили РИА Новости в российском МИД. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:24

2024-03-21T15:24

2024-03-21T15:30

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МОСКВА, 21 мар - РИА новости. Российская сторона ответит на высылку сотрудника посольства РФ в Словении, сообщили РИА Новости в российском МИД."Ответим", - заявили агентству в МИД РФ, отвечая на просьбу отреагировать на произошедшее событие.

https://ria.ru/20240314/vysylka-1932899588.html

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россия, словения, в мире