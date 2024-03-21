https://ria.ru/20240321/vysylka-1934716337.html
МИД России пригрозил ответом на высылку дипломата из Словении
МИД России пригрозил ответом на высылку дипломата из Словении - РИА Новости, 21.03.2024
МИД России пригрозил ответом на высылку дипломата из Словении
Российская сторона ответит на высылку сотрудника посольства РФ в Словении, сообщили РИА Новости в российском МИД. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:24
2024-03-21T15:24
2024-03-21T15:30
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МОСКВА, 21 мар - РИА новости. Российская сторона ответит на высылку сотрудника посольства РФ в Словении, сообщили РИА Новости в российском МИД."Ответим", - заявили агентству в МИД РФ, отвечая на просьбу отреагировать на произошедшее событие.
https://ria.ru/20240314/vysylka-1932899588.html
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россия, словения, в мире
МИД России пригрозил ответом на высылку дипломата из Словении
МИД: Москва ответит на высылку сотрудника российского посольства в Словении
МОСКВА, 21 мар - РИА новости. Российская сторона ответит на высылку сотрудника посольства РФ в Словении, сообщили РИА Новости в российском МИД.
"Ответим", - заявили агентству в МИД РФ, отвечая на просьбу отреагировать на произошедшее событие.
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