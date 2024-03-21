https://ria.ru/20240321/vystavka-1934745402.html

В Москве открылась выставка о бомбежках Белграда и Белгорода

В Москве открылась выставка о бомбежках Белграда и Белгорода - РИА Новости, 21.03.2024

В Москве открылась выставка о бомбежках Белграда и Белгорода

Первая российско-сербская фотовыставка "Россия-Сербия – Белгород-Белград", приуроченная к 25-летию бомбежек НАТО Белграда и двухлетию с начала обстрелов ВСУ... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T16:40

2024-03-21T16:40

2024-03-21T16:40

специальная военная операция на украине

общество

белгородская область

сербия

российское военно-историческое общество (рвио)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

белград (город)

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Первая российско-сербская фотовыставка "Россия-Сербия – Белгород-Белград", приуроченная к 25-летию бомбежек НАТО Белграда и двухлетию с начала обстрелов ВСУ Белгорода и области открылась в Музее Победы в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Организаторы фотовыставки: Россотрудничество, творческое объединение "Послесловие", белградская газета "Вечерние новости" при партнерстве правительства Белгородской области, Российского военно-исторического общества (РВИО) и других. Как пояснили в пресс-службе РВИО, представленные на выставке уникальные кадры были сделаны репортерами газеты "Вечерние новости" в 1999 году на территории Югославии и российским фотожурналистом Сергеем Венявским в 2022–2023 годах в Белгородской области. "Вот уже почти два года Белгородская область является прифронтовой территорией, а тяжелее всего ей приходится в Шебекине, Валуйках, Новой Таволжанке и других приграничных районах. Но мы — русские, мы - славяне, мы не сдаемся и не отступаем, мы не покидаем свои дома и не убегаем в страхе. Мы, как и наши сербские братья, которые 25 лет назад внезапно оказались под злобными атаками НАТО, также едины и нацелены на победу, мы уверены, что сила в правде, и что враг в любом случае будет уничтожен", - цитирует слова Венявского пресс-служба РВИО. В день открытия выставки данные фотографии также будут опубликованы на портале: Образывойны.РФ. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20230324/vuchich-1860527000.html

https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html

белгородская область

сербия

белград (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, белгородская область, сербия, российское военно-историческое общество (рвио), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), белград (город)