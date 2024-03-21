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В Москве открылась выставка о бомбежках Белграда и Белгорода - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:40 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/vystavka-1934745402.html
В Москве открылась выставка о бомбежках Белграда и Белгорода
В Москве открылась выставка о бомбежках Белграда и Белгорода - РИА Новости, 21.03.2024
В Москве открылась выставка о бомбежках Белграда и Белгорода
Первая российско-сербская фотовыставка "Россия-Сербия – Белгород-Белград", приуроченная к 25-летию бомбежек НАТО Белграда и двухлетию с начала обстрелов ВСУ... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T16:40
2024-03-21T16:40
специальная военная операция на украине
общество
белгородская область
сербия
российское военно-историческое общество (рвио)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
белград (город)
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Первая российско-сербская фотовыставка "Россия-Сербия – Белгород-Белград", приуроченная к 25-летию бомбежек НАТО Белграда и двухлетию с начала обстрелов ВСУ Белгорода и области открылась в Музее Победы в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Организаторы фотовыставки: Россотрудничество, творческое объединение "Послесловие", белградская газета "Вечерние новости" при партнерстве правительства Белгородской области, Российского военно-исторического общества (РВИО) и других. Как пояснили в пресс-службе РВИО, представленные на выставке уникальные кадры были сделаны репортерами газеты "Вечерние новости" в 1999 году на территории Югославии и российским фотожурналистом Сергеем Венявским в 2022–2023 годах в Белгородской области. "Вот уже почти два года Белгородская область является прифронтовой территорией, а тяжелее всего ей приходится в Шебекине, Валуйках, Новой Таволжанке и других приграничных районах. Но мы — русские, мы - славяне, мы не сдаемся и не отступаем, мы не покидаем свои дома и не убегаем в страхе. Мы, как и наши сербские братья, которые 25 лет назад внезапно оказались под злобными атаками НАТО, также едины и нацелены на победу, мы уверены, что сила в правде, и что враг в любом случае будет уничтожен", - цитирует слова Венявского пресс-служба РВИО. В день открытия выставки данные фотографии также будут опубликованы на портале: Образывойны.РФ. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20230324/vuchich-1860527000.html
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html
белгородская область
сербия
белград (город)
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общество, белгородская область, сербия, российское военно-историческое общество (рвио), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), белград (город)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Белгородская область, Сербия, Российское военно-историческое общество (РВИО), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Белград (город)
В Москве открылась выставка о бомбежках Белграда и Белгорода

В Музее Победы в Москве открылась выставка "Россия-Сербия – Белгород-Белград"

© Российское военно-историческое обществоАнонс фотовыставки "Россия-Сербия – Белгород-Белград"
Анонс фотовыставки Россия-Сербия – Белгород-Белград
© Российское военно-историческое общество
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Первая российско-сербская фотовыставка "Россия-Сербия – Белгород-Белград", приуроченная к 25-летию бомбежек НАТО Белграда и двухлетию с начала обстрелов ВСУ Белгорода и области открылась в Музее Победы в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Организаторы фотовыставки: Россотрудничество, творческое объединение "Послесловие", белградская газета "Вечерние новости" при партнерстве правительства Белгородской области, Российского военно-исторического общества (РВИО) и других. Как пояснили в пресс-службе РВИО, представленные на выставке уникальные кадры были сделаны репортерами газеты "Вечерние новости" в 1999 году на территории Югославии и российским фотожурналистом Сергеем Венявским в 2022–2023 годах в Белгородской области.
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"Вот уже почти два года Белгородская область является прифронтовой территорией, а тяжелее всего ей приходится в Шебекине, Валуйках, Новой Таволжанке и других приграничных районах. Но мы — русские, мы - славяне, мы не сдаемся и не отступаем, мы не покидаем свои дома и не убегаем в страхе. Мы, как и наши сербские братья, которые 25 лет назад внезапно оказались под злобными атаками НАТО, также едины и нацелены на победу, мы уверены, что сила в правде, и что враг в любом случае будет уничтожен", - цитирует слова Венявского пресс-служба РВИО.
В день открытия выставки данные фотографии также будут опубликованы на портале: Образывойны.РФ.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоБелгородская областьСербияРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Белград (город)
 
 
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