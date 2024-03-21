https://ria.ru/20240321/vystavka-1934742856.html

В Ростове-на-Дону открылась выставка работ о Евромайдане

В Ростове-на-Дону открылась выставка работ о Евромайдане - РИА Новости, 21.03.2024

В Ростове-на-Дону открылась выставка работ о Евромайдане

Выставка работ, посвященных акциям протеста в Киеве зимой 2013-2014 годов, названным "евромайданом", и последствиям антиконституционного переворота на Украине,... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T16:33

2024-03-21T16:33

2024-03-21T16:54

общество

ростов-на-дону

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евромайдан

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мар – РИА Новости. Выставка работ, посвященных акциям протеста в Киеве зимой 2013-2014 годов, названным "евромайданом", и последствиям антиконституционного переворота на Украине, открылась в четверг в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости. На выставке "Евромайдан: сущность и последствия антиконституционного переворота. 10 лет непрекращающейся трагедии" представлены тематические плакаты с информацией о событиях "евромайдана", а также фотографии 2022-2023 года, отражающие последствия обстрелов территории Донбасса. "Сегодня в Ростове-на-Дону открывается выставка, которую инициировало представительство МИДа в Ростове-на-Дону. Она посвящена событиям на "евромайдане" и охватывает довольно длительный исторический промежуток", — рассказал РИА Новости советник МИД России Виктор Харченко. По его словам, ценность выставки в том, что на ней представлены документальные материалы и свидетельства очевидцев. Так, на информационных плакатах можно увидеть примеры восхваления нацистов и нападений на ветеранов Великой Отечественной войны на "евромайдане" в 2013-2014 годах, факты террора, убийств и пыток, организованных руководителями и сторонниками нового киевского режима. Один из плакатов описывает политические убийства и теракты против общественных деятелей, осуществленные Киевом после "евромайдана". В частности, убийство в 2015 году известного политика и писателя Олеся Бузины, критиковавшего действия режима. Также в рамках мероприятия состоялась презентация книги "Украинские преступления против человечности (2022-2023)" Максима Григорьева и Дмитрия Саблина. Авторы книги приводят свыше 600 свидетельских показаний и 456 человеческих судеб и историй, собранных Международным общественным трибуналом по следам преступлений, совершенных украинскими неонацистами в Донбассе. Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину. Позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.

https://ria.ru/20240222/perevorot-1928801221.html

https://ria.ru/20240220/maydan-1928281342.html

https://ria.ru/20240222/gosperevorot-1928428907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ростов-на-дону, донбасс, евросоюз, евромайдан