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Зампостпреда в ОБСЕ рассказал о запугивании россиян на выборах за рубежом

Зампостпреда в ОБСЕ рассказал о запугивании россиян на выборах за рубежом - РИА Новости, 21.03.2024

Зампостпреда в ОБСЕ рассказал о запугивании россиян на выборах за рубежом

Участники голосования, члены избирательных комиссий и международные наблюдатели отмечали многочисленные попытки сорвать голосование на выборах президента России РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T23:44

2024-03-21T23:44

2024-03-21T23:44

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ВЕНА, 21 мар - РИА Новости. Участники голосования, члены избирательных комиссий и международные наблюдатели отмечали многочисленные попытки сорвать голосование на выборах президента России за рубежом и запугать россиян, самые вопиющие инциденты произошли в Молдавии и в Приднестровье, сообщил заместитель постпреда РФ Александр Волгарев. "В дни выборов участники голосования, члены избирательных комиссий и международные наблюдатели также отмечали многочисленные примеры усилий по срыву избирательного процесса и запугивания россиян за рубежом. Через подконтрольные западным государствам аккаунты в социальных сетях и СМИ распространялись фейки о голосовании в дипломатических представительствах России", - сказал Волгарев на заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг. По его словам, злоумышленники пытались представить снятые на видео очереди на избирательные участки как акции протеста для снижения явки. "Или вовсе топорно манипулировали картинкой. С подачи и при финансировании Западом агрессивно настроенных "релокантов" и так называемых представителей несистемной оппозиции у российских посольств и консульств организовывались единообразные акции протеста", - пояснил он. При этом, по словам заместителя постпреда РФ, "самые вопиющие инциденты" произошли в Молдавии и на территории Приднестровья. "В Кишиневе имела место попытка поджога избирательного участка. По Тирасполю осуществлен удар беспилотного летательного аппарата со стороны киевского режима. Цель последнего очевидна и состояла в намерении расшатать ситуацию в регионе и посеять панику на выборах", - уточнил Волгарев. Он добавил, что "дальше всех традиционно зашли страны Балтии". "В Латвии, где из уст официальных лиц ранее звучали угрозы в адрес россиян, правоохранители устроили проверку и выборочное изъятие документов с видом на жительство у избирателей, пришедших на волеизъявление в посольство России. Это уже не просто давление – это изощренная форма издевательства над жителями страны, грубо попирающая стандарты в области защиты прав человека. Зафиксирован психологический прессинг официального Таллина на проживающих в Эстонии российских граждан", - отметил он. По его словам, также эстонские пограничные органы чинили бюрократические препятствия для российских соотечественников, голосовавших в пунктах в Ленинградской, Псковской областях и в Калининграде. "Схожее происходило и в Литве: пограничники устраивали допросы гражданам, направлявшимся на избирательные участки в Россию. Все это на общем фоне угроз и осуществляемых там репрессий, опасений преследования со стороны властей этих стран за осуществление своего выбора", - пояснил Волгарев, добавив, что "попытки недружественных стран повлиять на российские выборы и дискредитировать их итоги полностью провалились".

https://ria.ru/20240321/kiberataki-1934807928.html

https://ria.ru/20240319/zakharova-1934198982.html

https://ria.ru/20240317/pamfilova-1933734032.html

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в мире, россия, кишинев, молдавия, обсе, выборы президента рф