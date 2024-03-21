Зампостпреда в ОБСЕ рассказал о запугивании россиян на выборах за рубежом
Волгарев: за рубежом в дни выборов президента россиян пытали запугивать
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди на избирательный участок для голосования на выборах президента России в Кишиневе
Люди стоят в очереди на избирательный участок для голосования на выборах президента России в Кишиневе. Архивное фото
ВЕНА, 21 мар - РИА Новости. Участники голосования, члены избирательных комиссий и международные наблюдатели отмечали многочисленные попытки сорвать голосование на выборах президента России за рубежом и запугать россиян, самые вопиющие инциденты произошли в Молдавии и в Приднестровье, сообщил заместитель постпреда РФ Александр Волгарев.
"В дни выборов участники голосования, члены избирательных комиссий и международные наблюдатели также отмечали многочисленные примеры усилий по срыву избирательного процесса и запугивания россиян за рубежом. Через подконтрольные западным государствам аккаунты в социальных сетях и СМИ распространялись фейки о голосовании в дипломатических представительствах России", - сказал Волгарев на заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг.
По его словам, злоумышленники пытались представить снятые на видео очереди на избирательные участки как акции протеста для снижения явки. "Или вовсе топорно манипулировали картинкой. С подачи и при финансировании Западом агрессивно настроенных "релокантов" и так называемых представителей несистемной оппозиции у российских посольств и консульств организовывались единообразные акции протеста", - пояснил он.
При этом, по словам заместителя постпреда РФ, "самые вопиющие инциденты" произошли в Молдавии и на территории Приднестровья. "В Кишиневе имела место попытка поджога избирательного участка. По Тирасполю осуществлен удар беспилотного летательного аппарата со стороны киевского режима. Цель последнего очевидна и состояла в намерении расшатать ситуацию в регионе и посеять панику на выборах", - уточнил Волгарев.
Он добавил, что "дальше всех традиционно зашли страны Балтии".
"В Латвии, где из уст официальных лиц ранее звучали угрозы в адрес россиян, правоохранители устроили проверку и выборочное изъятие документов с видом на жительство у избирателей, пришедших на волеизъявление в посольство России. Это уже не просто давление – это изощренная форма издевательства над жителями страны, грубо попирающая стандарты в области защиты прав человека. Зафиксирован психологический прессинг официального Таллина на проживающих в Эстонии российских граждан", - отметил он.
По его словам, также эстонские пограничные органы чинили бюрократические препятствия для российских соотечественников, голосовавших в пунктах в Ленинградской, Псковской областях и в Калининграде.
"Схожее происходило и в Литве: пограничники устраивали допросы гражданам, направлявшимся на избирательные участки в Россию. Все это на общем фоне угроз и осуществляемых там репрессий, опасений преследования со стороны властей этих стран за осуществление своего выбора", - пояснил Волгарев, добавив, что "попытки недружественных стран повлиять на российские выборы и дискредитировать их итоги полностью провалились".