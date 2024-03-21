Рейтинг@Mail.ru
Зампостпреда в ОБСЕ рассказал о запугивании россиян на выборах за рубежом - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
23:44 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/vybory-1934820013.html
Зампостпреда в ОБСЕ рассказал о запугивании россиян на выборах за рубежом
Зампостпреда в ОБСЕ рассказал о запугивании россиян на выборах за рубежом - РИА Новости, 21.03.2024
Зампостпреда в ОБСЕ рассказал о запугивании россиян на выборах за рубежом
Участники голосования, члены избирательных комиссий и международные наблюдатели отмечали многочисленные попытки сорвать голосование на выборах президента России РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T23:44
2024-03-21T23:44
выборы президента россии — 2024
в мире
россия
кишинев
молдавия
обсе
выборы президента рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933652027_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_42563cea23406f0ea4c5f0a76bc952f1.jpg
ВЕНА, 21 мар - РИА Новости. Участники голосования, члены избирательных комиссий и международные наблюдатели отмечали многочисленные попытки сорвать голосование на выборах президента России за рубежом и запугать россиян, самые вопиющие инциденты произошли в Молдавии и в Приднестровье, сообщил заместитель постпреда РФ Александр Волгарев. "В дни выборов участники голосования, члены избирательных комиссий и международные наблюдатели также отмечали многочисленные примеры усилий по срыву избирательного процесса и запугивания россиян за рубежом. Через подконтрольные западным государствам аккаунты в социальных сетях и СМИ распространялись фейки о голосовании в дипломатических представительствах России", - сказал Волгарев на заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг. По его словам, злоумышленники пытались представить снятые на видео очереди на избирательные участки как акции протеста для снижения явки. "Или вовсе топорно манипулировали картинкой. С подачи и при финансировании Западом агрессивно настроенных "релокантов" и так называемых представителей несистемной оппозиции у российских посольств и консульств организовывались единообразные акции протеста", - пояснил он. При этом, по словам заместителя постпреда РФ, "самые вопиющие инциденты" произошли в Молдавии и на территории Приднестровья. "В Кишиневе имела место попытка поджога избирательного участка. По Тирасполю осуществлен удар беспилотного летательного аппарата со стороны киевского режима. Цель последнего очевидна и состояла в намерении расшатать ситуацию в регионе и посеять панику на выборах", - уточнил Волгарев. Он добавил, что "дальше всех традиционно зашли страны Балтии". "В Латвии, где из уст официальных лиц ранее звучали угрозы в адрес россиян, правоохранители устроили проверку и выборочное изъятие документов с видом на жительство у избирателей, пришедших на волеизъявление в посольство России. Это уже не просто давление – это изощренная форма издевательства над жителями страны, грубо попирающая стандарты в области защиты прав человека. Зафиксирован психологический прессинг официального Таллина на проживающих в Эстонии российских граждан", - отметил он. По его словам, также эстонские пограничные органы чинили бюрократические препятствия для российских соотечественников, голосовавших в пунктах в Ленинградской, Псковской областях и в Калининграде. "Схожее происходило и в Литве: пограничники устраивали допросы гражданам, направлявшимся на избирательные участки в Россию. Все это на общем фоне угроз и осуществляемых там репрессий, опасений преследования со стороны властей этих стран за осуществление своего выбора", - пояснил Волгарев, добавив, что "попытки недружественных стран повлиять на российские выборы и дискредитировать их итоги полностью провалились".
https://ria.ru/20240321/kiberataki-1934807928.html
https://ria.ru/20240319/zakharova-1934198982.html
https://ria.ru/20240317/pamfilova-1933734032.html
россия
кишинев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933652027_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3c15f727f4e46990b5c1bdaeb3986042.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, кишинев, молдавия, обсе, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Кишинев, Молдавия, ОБСЕ, Выборы президента РФ
Зампостпреда в ОБСЕ рассказал о запугивании россиян на выборах за рубежом

Волгарев: за рубежом в дни выборов президента россиян пытали запугивать

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди на избирательный участок для голосования на выборах президента России в Кишиневе
Люди стоят в очереди на избирательный участок для голосования на выборах президента России в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Люди стоят в очереди на избирательный участок для голосования на выборах президента России в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 21 мар - РИА Новости. Участники голосования, члены избирательных комиссий и международные наблюдатели отмечали многочисленные попытки сорвать голосование на выборах президента России за рубежом и запугать россиян, самые вопиющие инциденты произошли в Молдавии и в Приднестровье, сообщил заместитель постпреда РФ Александр Волгарев.
"В дни выборов участники голосования, члены избирательных комиссий и международные наблюдатели также отмечали многочисленные примеры усилий по срыву избирательного процесса и запугивания россиян за рубежом. Через подконтрольные западным государствам аккаунты в социальных сетях и СМИ распространялись фейки о голосовании в дипломатических представительствах России", - сказал Волгарев на заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг.
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Зампостпреда в ОБСЕ рассказал, из каких стран велись атаки на систему ДЭГ
Вчера, 21:30
По его словам, злоумышленники пытались представить снятые на видео очереди на избирательные участки как акции протеста для снижения явки. "Или вовсе топорно манипулировали картинкой. С подачи и при финансировании Западом агрессивно настроенных "релокантов" и так называемых представителей несистемной оппозиции у российских посольств и консульств организовывались единообразные акции протеста", - пояснил он.
При этом, по словам заместителя постпреда РФ, "самые вопиющие инциденты" произошли в Молдавии и на территории Приднестровья. "В Кишиневе имела место попытка поджога избирательного участка. По Тирасполю осуществлен удар беспилотного летательного аппарата со стороны киевского режима. Цель последнего очевидна и состояла в намерении расшатать ситуацию в регионе и посеять панику на выборах", - уточнил Волгарев.
Он добавил, что "дальше всех традиционно зашли страны Балтии".
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Захарова прокомментировала итоги выборов президента России в Берлине
19 марта, 12:11
Латвии, где из уст официальных лиц ранее звучали угрозы в адрес россиян, правоохранители устроили проверку и выборочное изъятие документов с видом на жительство у избирателей, пришедших на волеизъявление в посольство России. Это уже не просто давление – это изощренная форма издевательства над жителями страны, грубо попирающая стандарты в области защиты прав человека. Зафиксирован психологический прессинг официального Таллина на проживающих в Эстонии российских граждан", - отметил он.
По его словам, также эстонские пограничные органы чинили бюрократические препятствия для российских соотечественников, голосовавших в пунктах в Ленинградской, Псковской областях и в Калининграде.
"Схожее происходило и в Литве: пограничники устраивали допросы гражданам, направлявшимся на избирательные участки в Россию. Все это на общем фоне угроз и осуществляемых там репрессий, опасений преследования со стороны властей этих стран за осуществление своего выбора", - пояснил Волгарев, добавив, что "попытки недружественных стран повлиять на российские выборы и дискредитировать их итоги полностью провалились".
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Памфилова возмутилась изъятию документов при голосовании россиян в Латвии
17 марта, 16:46
 
Выборы президента России — 2024В миреРоссияКишиневМолдавияОБСЕВыборы президента РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала