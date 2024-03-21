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В новых регионах никто не скрывал лицо на голосовании, заявили в ЦИК
В новых регионах никто не скрывал лицо на голосовании, заявили в ЦИК - РИА Новости, 21.03.2024
В новых регионах никто не скрывал лицо на голосовании, заявили в ЦИК
Во время голосования на выборах президента РФ никто из избирателей и членов избирательных комиссий не боялся показывать своих лиц, все открыто выражали свое... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T17:16
2024-03-21T17:16
2024-03-21T18:09
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Во время голосования на выборах президента РФ никто из избирателей и членов избирательных комиссий не боялся показывать своих лиц, все открыто выражали свое мнение, давали комментарии, снимались на фото и видео, сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Евгений Шевченко. "С учетом особенностей военного положения мы очень серьезно предусмотрели возможность съемок на избирательных участках с разрешения всех, кто там присутствовал. Никто не боялся показывать своих лиц - ни избиратели, ни члены избирательных комиссий. Люди комментировали, делали селфи, снимались на фото и видео. Люди не боялись. Они открыто шли голосовали и выражали свое мнение", - сказал Шевченко журналистам. Кроме того, он поблагодарил избирателей, которые и в дни досрочного голосования, и все три дня основного голосования шли на избирательные участки. "Несмотря на непрекращающиеся атаки киевского режима, несмотря на огромное количество фейков, которые поступали с украинской стороны, несмотря на угрозы в адрес избирательной системы, все члены участковых и территориальных избирательных комиссий сработали профессионально и блестяще. Удалось провести голосование даже на линии боевого соприкосновения", - добавил член ЦИК. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. В четверг глава Центризбиркома Элла Памфилова озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, цик рф, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, ЦИК РФ, Политика
В новых регионах никто не скрывал лицо на голосовании, заявили в ЦИК
ЦИК: избиратели и члены комиссий в новых регионах не боялись показывать лица
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Во время голосования на выборах президента РФ никто из избирателей и членов избирательных комиссий не боялся показывать своих лиц, все открыто выражали свое мнение, давали комментарии, снимались на фото и видео, сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Евгений Шевченко.
"С учетом особенностей военного положения мы очень серьезно предусмотрели возможность съемок на избирательных участках с разрешения всех, кто там присутствовал. Никто не боялся показывать своих лиц - ни избиратели, ни члены избирательных комиссий. Люди комментировали, делали селфи, снимались на фото и видео. Люди не боялись. Они открыто шли голосовали и выражали свое мнение", - сказал Шевченко журналистам. Кроме того, он поблагодарил избирателей, которые и в дни досрочного голосования, и все три дня основного голосования шли на избирательные участки.
"В России творится сущий ад": страшная "правда" о российских выборах
"Несмотря на непрекращающиеся атаки киевского режима, несмотря на огромное количество фейков, которые поступали с украинской стороны, несмотря на угрозы в адрес избирательной системы, все члены участковых и территориальных избирательных комиссий сработали профессионально и блестяще. Удалось провести голосование даже на линии боевого соприкосновения", - добавил член ЦИК.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. В четверг глава Центризбиркома Элла Памфилова
озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин
набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов
- 4,31%, Владислав Даванков
- 3,85%, Леонид Слуцкий
- 3,20%
Запад не может позволить себе непризнание итогов выборов в России