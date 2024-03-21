https://ria.ru/20240321/vybory-1934756270.html

В новых регионах никто не скрывал лицо на голосовании, заявили в ЦИК

В новых регионах никто не скрывал лицо на голосовании, заявили в ЦИК - РИА Новости, 21.03.2024

В новых регионах никто не скрывал лицо на голосовании, заявили в ЦИК

Во время голосования на выборах президента РФ никто из избирателей и членов избирательных комиссий не боялся показывать своих лиц, все открыто выражали свое... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T17:16

2024-03-21T17:16

2024-03-21T18:09

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Во время голосования на выборах президента РФ никто из избирателей и членов избирательных комиссий не боялся показывать своих лиц, все открыто выражали свое мнение, давали комментарии, снимались на фото и видео, сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Евгений Шевченко. "С учетом особенностей военного положения мы очень серьезно предусмотрели возможность съемок на избирательных участках с разрешения всех, кто там присутствовал. Никто не боялся показывать своих лиц - ни избиратели, ни члены избирательных комиссий. Люди комментировали, делали селфи, снимались на фото и видео. Люди не боялись. Они открыто шли голосовали и выражали свое мнение", - сказал Шевченко журналистам. Кроме того, он поблагодарил избирателей, которые и в дни досрочного голосования, и все три дня основного голосования шли на избирательные участки. "Несмотря на непрекращающиеся атаки киевского режима, несмотря на огромное количество фейков, которые поступали с украинской стороны, несмотря на угрозы в адрес избирательной системы, все члены участковых и территориальных избирательных комиссий сработали профессионально и блестяще. Удалось провести голосование даже на линии боевого соприкосновения", - добавил член ЦИК. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. В четверг глава Центризбиркома Элла Памфилова озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%

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Кирилл Волков

россия, цик рф, политика