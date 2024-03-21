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Путин отметил смелость и мужество членов избиркомов в новых регионах

Путин отметил смелость и мужество членов избиркомов в новых регионах - РИА Новости, 21.03.2024

Путин отметил смелость и мужество членов избиркомов в новых регионах

Члены избиркомов в новых регионах РФ во время проведения выборов президента были примером для избирателей, проявили мужество и смелость, заявил президент России РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:18

2024-03-21T13:18

2024-03-21T13:46

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

элла памфилова

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Члены избиркомов в новых регионах РФ во время проведения выборов президента были примером для избирателей, проявили мужество и смелость, заявил президент России Владимир Путин."Несколько слов и о работе избирательных комиссий всех уровней: как всегда вы действовали четко, грамотно, на принципах гласности и в строгом соответствии с законом. А на наших исторических территориях члены избиркомов были примером для избирателей, проявляя мужество и смелость", - подчеркнул Путин, обращаясь к россиянам после обнародования ЦИК официальных итогов выборов президента.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта.Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, элла памфилова