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Путин отметил смелость и мужество членов избиркомов в новых регионах - РИА Новости, 21.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:18 21.03.2024 (обновлено: 13:46 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/vybory-1934685483.html
Путин отметил смелость и мужество членов избиркомов в новых регионах
Путин отметил смелость и мужество членов избиркомов в новых регионах - РИА Новости, 21.03.2024
Путин отметил смелость и мужество членов избиркомов в новых регионах
Члены избиркомов в новых регионах РФ во время проведения выборов президента были примером для избирателей, проявили мужество и смелость, заявил президент России РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:18
2024-03-21T13:46
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
элла памфилова
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Члены избиркомов в новых регионах РФ во время проведения выборов президента были примером для избирателей, проявили мужество и смелость, заявил президент России Владимир Путин."Несколько слов и о работе избирательных комиссий всех уровней: как всегда вы действовали четко, грамотно, на принципах гласности и в строгом соответствии с законом. А на наших исторических территориях члены избиркомов были примером для избирателей, проявляя мужество и смелость", - подчеркнул Путин, обращаясь к россиянам после обнародования ЦИК официальных итогов выборов президента.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта.Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.
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политика, россия, владимир путин, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Элла Памфилова
Путин отметил смелость и мужество членов избиркомов в новых регионах

Путин: члены избиркомов в новых регионах на выборах проявили мужество и смелость

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Донецке
Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Донецке
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Члены избиркомов в новых регионах РФ во время проведения выборов президента были примером для избирателей, проявили мужество и смелость, заявил президент России Владимир Путин.
"Несколько слов и о работе избирательных комиссий всех уровней: как всегда вы действовали четко, грамотно, на принципах гласности и в строгом соответствии с законом. А на наших исторических территориях члены избиркомов были примером для избирателей, проявляя мужество и смелость", - подчеркнул Путин, обращаясь к россиянам после обнародования ЦИК официальных итогов выборов президента.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта.
Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинЭлла Памфилова
 
 
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