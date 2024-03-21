Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о важности каждого голоса на выборах - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:15 21.03.2024 (обновлено: 18:15 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/vybory-1934684442.html
Путин заявил о важности каждого голоса на выборах
Путин заявил о важности каждого голоса на выборах - РИА Новости, 21.03.2024
Путин заявил о важности каждого голоса на выборах
Каждый голос россиян на выборах главы государства имел значение, заявил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам после подведения ЦИК итогов. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:15
2024-03-21T18:15
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
элла памфилова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933915644_0:134:3070:1861_1920x0_80_0_0_933ef53c7b90b48be9d00ca62c01726f.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Каждый голос россиян на выборах главы государства имел значение, заявил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам после подведения ЦИК итогов."Еще раз благодарю всех, кто принял участие в голосовании, независимо от того, кому вы отдали свой голос. Главное, вы доказали, что с уважением относитесь к своему гражданскому долгу, цените свободу выбора и свой голос. А каждый ваш голос, повторю, имел огромное значение", — отметил вновь избранный лидер страны.Выборы проходили три дня — с 15 по 17 марта.На сегодняшнем заседании глава ЦИК России Элла Памфилова озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов, Николай Харитонов — 4,31 процента, Владислав Даванков — 3,85 процента, а Леонид Слуцкий — 3,20 процента. При этом явка достигла 77,44 процента, оказавшись рекордной в новейшей истории страны.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933915644_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_5ea83a1ed5323eb16434951a5d64e8a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Элла Памфилова
Путин заявил о важности каждого голоса на выборах

Путин: каждый голос имел огромное значение на выборах президента РФ

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах президента РФ
Подсчет голосов на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Подсчет голосов на выборах президента РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Каждый голос россиян на выборах главы государства имел значение, заявил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам после подведения ЦИК итогов.
«
"Еще раз благодарю всех, кто принял участие в голосовании, независимо от того, кому вы отдали свой голос. Главное, вы доказали, что с уважением относитесь к своему гражданскому долгу, цените свободу выбора и свой голос. А каждый ваш голос, повторю, имел огромное значение", — отметил вновь избранный лидер страны.
Выборы проходили три дня — с 15 по 17 марта.
На сегодняшнем заседании глава ЦИК России Элла Памфилова озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов, Николай Харитонов — 4,31 процента, Владислав Даванков — 3,85 процента, а Леонид Слуцкий — 3,20 процента. При этом явка достигла 77,44 процента, оказавшись рекордной в новейшей истории страны.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинЭлла Памфилова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала