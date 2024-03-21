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Путин заявил о важности каждого голоса на выборах
Путин заявил о важности каждого голоса на выборах - РИА Новости, 21.03.2024
Путин заявил о важности каждого голоса на выборах
Каждый голос россиян на выборах главы государства имел значение, заявил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам после подведения ЦИК итогов. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:15
2024-03-21T13:15
2024-03-21T18:15
выборы президента россии — 2024
политика
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Каждый голос россиян на выборах главы государства имел значение, заявил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам после подведения ЦИК итогов."Еще раз благодарю всех, кто принял участие в голосовании, независимо от того, кому вы отдали свой голос. Главное, вы доказали, что с уважением относитесь к своему гражданскому долгу, цените свободу выбора и свой голос. А каждый ваш голос, повторю, имел огромное значение", — отметил вновь избранный лидер страны.Выборы проходили три дня — с 15 по 17 марта.На сегодняшнем заседании глава ЦИК России Элла Памфилова озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов, Николай Харитонов — 4,31 процента, Владислав Даванков — 3,85 процента, а Леонид Слуцкий — 3,20 процента. При этом явка достигла 77,44 процента, оказавшись рекордной в новейшей истории страны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Элла Памфилова
Путин заявил о важности каждого голоса на выборах
Путин: каждый голос имел огромное значение на выборах президента РФ