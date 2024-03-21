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Путин заявил о важности каждого голоса на выборах

Путин заявил о важности каждого голоса на выборах - РИА Новости, 21.03.2024

Путин заявил о важности каждого голоса на выборах

Каждый голос россиян на выборах главы государства имел значение, заявил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам после подведения ЦИК итогов. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:15

2024-03-21T13:15

2024-03-21T18:15

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

элла памфилова

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Каждый голос россиян на выборах главы государства имел значение, заявил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам после подведения ЦИК итогов."Еще раз благодарю всех, кто принял участие в голосовании, независимо от того, кому вы отдали свой голос. Главное, вы доказали, что с уважением относитесь к своему гражданскому долгу, цените свободу выбора и свой голос. А каждый ваш голос, повторю, имел огромное значение", — отметил вновь избранный лидер страны.Выборы проходили три дня — с 15 по 17 марта.На сегодняшнем заседании глава ЦИК России Элла Памфилова озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов, Николай Харитонов — 4,31 процента, Владислав Даванков — 3,85 процента, а Леонид Слуцкий — 3,20 процента. При этом явка достигла 77,44 процента, оказавшись рекордной в новейшей истории страны.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, элла памфилова