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Путин назвал избирательную кампанию на выборах президента крайне важной
Путин назвал избирательную кампанию на выборах президента крайне важной - РИА Новости, 21.03.2024
Путин назвал избирательную кампанию на выборах президента крайне важной
Избирательная кампания на выборах президента РФ была крайне важной для страны и ее граждан, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:11
2024-03-21T13:11
2024-03-21T13:11
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Избирательная кампания на выборах президента РФ была крайне важной для страны и ее граждан, заявил президент России Владимир Путин. "Завершилась крайне важная для нашей страны, общества, граждан избирательная кампания. У каждого кандидата был свой подход к решению конкретных проблем", - сказал Путин, обращаясь к россиянам после обнародования ЦИК официальных итогов выборов президента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал избирательную кампанию на выборах президента крайне важной
Путин: избирательная кампания на выборах президента была крайне важной для РФ
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Избирательная кампания на выборах президента РФ была крайне важной для страны и ее граждан, заявил президент России Владимир Путин.
"Завершилась крайне важная для нашей страны, общества, граждан избирательная кампания. У каждого кандидата был свой подход к решению конкретных проблем", - сказал Путин, обращаясь к россиянам после обнародования ЦИК официальных итогов выборов президента.