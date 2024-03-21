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Путин назвал избирательную кампанию на выборах президента крайне важной - РИА Новости, 21.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:11 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/vybory-1934675590.html
Путин назвал избирательную кампанию на выборах президента крайне важной
Путин назвал избирательную кампанию на выборах президента крайне важной - РИА Новости, 21.03.2024
Путин назвал избирательную кампанию на выборах президента крайне важной
Избирательная кампания на выборах президента РФ была крайне важной для страны и ее граждан, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:11
2024-03-21T13:11
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Избирательная кампания на выборах президента РФ была крайне важной для страны и ее граждан, заявил президент России Владимир Путин. "Завершилась крайне важная для нашей страны, общества, граждан избирательная кампания. У каждого кандидата был свой подход к решению конкретных проблем", - сказал Путин, обращаясь к россиянам после обнародования ЦИК официальных итогов выборов президента.
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политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал избирательную кампанию на выборах президента крайне важной

Путин: избирательная кампания на выборах президента была крайне важной для РФ

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Выборы президента России
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Избирательная кампания на выборах президента РФ была крайне важной для страны и ее граждан, заявил президент России Владимир Путин.
"Завершилась крайне важная для нашей страны, общества, граждан избирательная кампания. У каждого кандидата был свой подход к решению конкретных проблем", - сказал Путин, обращаясь к россиянам после обнародования ЦИК официальных итогов выборов президента.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
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