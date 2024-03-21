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Путин назвал избирательную кампанию на выборах президента крайне важной

Путин назвал избирательную кампанию на выборах президента крайне важной - РИА Новости, 21.03.2024

Путин назвал избирательную кампанию на выборах президента крайне важной

Избирательная кампания на выборах президента РФ была крайне важной для страны и ее граждан, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:11

2024-03-21T13:11

2024-03-21T13:11

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Избирательная кампания на выборах президента РФ была крайне важной для страны и ее граждан, заявил президент России Владимир Путин. "Завершилась крайне важная для нашей страны, общества, граждан избирательная кампания. У каждого кандидата был свой подход к решению конкретных проблем", - сказал Путин, обращаясь к россиянам после обнародования ЦИК официальных итогов выборов президента.

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин