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Выборы показали, что Россия уверена в своем будущем, заявил Путин
Выборы показали, что Россия уверена в своем будущем, заявил Путин - РИА Новости, 21.03.2024
Выборы показали, что Россия уверена в своем будущем, заявил Путин
Президентские выборы показали, что Россия уверена в себе, в своих силах и своем будущем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:08
2024-03-21T13:08
2024-03-21T13:30
выборы президента россии — 2024
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президентские выборы показали, что Россия уверена в себе, в своих силах и своем будущем, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин обратился к гражданам по итогам выборов президента РФ, сказал, что выборы показали, что Россия - одна большая, дружная семья, которая идет вместе по избранному историческому пути."Уверены в себе, в своих силах и своем будущем. Благодарю вас", - сказал Путин в обращении.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта.Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.
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россия, политика, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Владимир Путин
Выборы показали, что Россия уверена в своем будущем, заявил Путин
Путин: выборы показали, что Россия уверена в своих силах и своем будущем