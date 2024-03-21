https://ria.ru/20240321/vybory-1934674756.html

Выборы показали, что Россия уверена в своем будущем, заявил Путин

Выборы показали, что Россия уверена в своем будущем, заявил Путин - РИА Новости, 21.03.2024

Выборы показали, что Россия уверена в своем будущем, заявил Путин

Президентские выборы показали, что Россия уверена в себе, в своих силах и своем будущем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:08

2024-03-21T13:08

2024-03-21T13:30

выборы президента россии — 2024

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президентские выборы показали, что Россия уверена в себе, в своих силах и своем будущем, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин обратился к гражданам по итогам выборов президента РФ, сказал, что выборы показали, что Россия - одна большая, дружная семья, которая идет вместе по избранному историческому пути."Уверены в себе, в своих силах и своем будущем. Благодарю вас", - сказал Путин в обращении.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта.Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

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россия, политика, владимир путин