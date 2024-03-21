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Путин поблагодарил россиян, принявших участие в голосовании
Путин поблагодарил россиян, принявших участие в голосовании - РИА Новости, 21.03.2024
Путин поблагодарил россиян, принявших участие в голосовании
Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам по итогам выборов поблагодарил россиян за участие в голосовании, независимо о того, кому они отдали голос. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:06
2024-03-21T13:06
2024-03-21T20:29
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам по итогам выборов поблагодарил россиян за участие в голосовании, независимо о того, кому они отдали голос."Еще раз благодарю всех, кто принял участие в голосовании, независимо от того, кому вы отдали свой голос. Главное - вы доказали, что с уважением относитесь к своему гражданскому долгу, цените свободу выбора и свой голос, а каждый ваш голос, повторю, имел огромное значение", - сказал Путин.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
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владимир путин, политика, россия
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Политика, Россия
Путин поблагодарил россиян, принявших участие в голосовании
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