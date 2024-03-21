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Путин оценил избирательную кампанию - РИА Новости, 21.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:04 21.03.2024 (обновлено: 13:13 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/vybory-1934673071.html
Путин оценил избирательную кампанию
Путин оценил избирательную кампанию - РИА Новости, 21.03.2024
Путин оценил избирательную кампанию
Прошедшая кампания по выборам была напряженной и крайне ответственной, граждане выбирали путь, по которому страна пойдет дальше, заявил президент России... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:04
2024-03-21T13:13
выборы президента россии — 2024
владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Прошедшая кампания по выборам была напряженной и крайне ответственной, граждане выбирали путь, по которому страна пойдет дальше, заявил президент России Владимир Путин."Прошедшая кампания была напряженной и крайне ответственной, ведь по большому счету мы выбирали путь, по которому Россия пойдет дальше, выбирали будущее для себя и своих детей", - сказал он, обращаясь к россиянам после обнародования ЦИК официальных итогов выборов президента.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта.Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.
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владимир путин, политика, россия
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Политика, Россия
Путин оценил избирательную кампанию

Путин: прошедшая кампания по выборам была напряженной и крайне ответственной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Прошедшая кампания по выборам была напряженной и крайне ответственной, граждане выбирали путь, по которому страна пойдет дальше, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Прошедшая кампания была напряженной и крайне ответственной, ведь по большому счету мы выбирали путь, по которому Россия пойдет дальше, выбирали будущее для себя и своих детей", - сказал он, обращаясь к россиянам после обнародования ЦИК официальных итогов выборов президента.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта.
Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.
Голосование на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России
17 марта, 21:00
 
Выборы президента России — 2024Владимир ПутинПолитикаРоссия
 
 
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