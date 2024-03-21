https://ria.ru/20240321/vybory-1934673071.html

Путин оценил избирательную кампанию

Путин оценил избирательную кампанию - РИА Новости, 21.03.2024

Путин оценил избирательную кампанию

Прошедшая кампания по выборам была напряженной и крайне ответственной, граждане выбирали путь, по которому страна пойдет дальше, заявил президент России... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:04

2024-03-21T13:04

2024-03-21T13:13

выборы президента россии — 2024

владимир путин

политика

россия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Прошедшая кампания по выборам была напряженной и крайне ответственной, граждане выбирали путь, по которому страна пойдет дальше, заявил президент России Владимир Путин."Прошедшая кампания была напряженной и крайне ответственной, ведь по большому счету мы выбирали путь, по которому Россия пойдет дальше, выбирали будущее для себя и своих детей", - сказал он, обращаясь к россиянам после обнародования ЦИК официальных итогов выборов президента.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта.Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html

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владимир путин, политика, россия