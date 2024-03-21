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ЦИК рассказал, в каких недружественных странах на выборах победил Путин

ЦИК рассказал, в каких недружественных странах на выборах победил Путин - РИА Новости, 21.03.2024

ЦИК рассказал, в каких недружественных странах на выборах победил Путин

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в ряде недружественных стран на выборах президента России победил действующий глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T12:29

2024-03-21T12:29

2024-03-21T12:30

выборы президента россии — 2024

россия

германия

эстония

владимир путин

элла памфилова

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в ряде недружественных стран на выборах президента России победил действующий глава государства Владимир Путин. "Те страны, которые считали, что самые недружественные... но в Германии, тем не менее, если взять в целом по всем участкам, за Путина проголосовало 56,82%. В Эстонии - 75,22%, в Латвии - 70,6%, в Австралии - 53,6%... в США - 42,23%, а в Вашингтоне, там, где посольство, 63,33%", - сказала Памфилова на заседании ЦИК. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

россия

германия

эстония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, германия, эстония, владимир путин, элла памфилова