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ЦИК рассказал, в каких недружественных странах на выборах победил Путин
ЦИК рассказал, в каких недружественных странах на выборах победил Путин - РИА Новости, 21.03.2024
ЦИК рассказал, в каких недружественных странах на выборах победил Путин
Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в ряде недружественных стран на выборах президента России победил действующий глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T12:29
2024-03-21T12:29
2024-03-21T12:30
выборы президента россии — 2024
россия
германия
эстония
владимир путин
элла памфилова
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в ряде недружественных стран на выборах президента России победил действующий глава государства Владимир Путин. "Те страны, которые считали, что самые недружественные... но в Германии, тем не менее, если взять в целом по всем участкам, за Путина проголосовало 56,82%. В Эстонии - 75,22%, в Латвии - 70,6%, в Австралии - 53,6%... в США - 42,23%, а в Вашингтоне, там, где посольство, 63,33%", - сказала Памфилова на заседании ЦИК. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, эстония, владимир путин, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Россия, Германия, Эстония, Владимир Путин, Элла Памфилова
ЦИК рассказал, в каких недружественных странах на выборах победил Путин
Памфилова: Путин победил на выборах в Германии, США, Австралии, Латвии, Эстонии