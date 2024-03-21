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По итогам выборов в ЦИК поступило более 14 тысяч обращений - РИА Новости, 21.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:03 21.03.2024 (обновлено: 12:40 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/vybory-1934655546.html
По итогам выборов в ЦИК поступило более 14 тысяч обращений
По итогам выборов в ЦИК поступило более 14 тысяч обращений - РИА Новости, 21.03.2024
По итогам выборов в ЦИК поступило более 14 тысяч обращений
Всего по итогам выборов в ЦИК РФ поступило более 14 тысяч обращений, более половина - это шаблонные обращения из-за рубежа, сообщила председатель Центризбиркома РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T12:03
2024-03-21T12:40
выборы президента россии — 2024
политика
россия
цик рф
элла памфилова
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Всего по итогам выборов в ЦИК РФ поступило более 14 тысяч обращений, более половина - это шаблонные обращения из-за рубежа, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии."В общей сложности, к нам поступило за все это время 14 389 обращений, из них как раз более половины составили эти шаблоны-обращения, этой... сетью фальсификаторов организованные из-за рубежа для того, чтобы все мы погрязли в этом водовороте бумаги", - сказала Памфилова.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.Реальными обращениями о возможных нарушениях оказались лишь 459, добавила глава ЦИК России."Когда мы проанализировали... по нашим данным, реальных обращений о возможных реальных нарушениях было всего 459. Это 3,8%. Из них 178, из этих 459 - это были обращения в связи с отказом (политику Борису) Надеждину", — сказала она.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html
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политика, россия, цик рф, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, ЦИК РФ, Элла Памфилова
По итогам выборов в ЦИК поступило более 14 тысяч обращений

Памфилова: реальных обращений о нарушениях на выборах оказалось 459 из 14 389

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЭкраны в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ
Экраны в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Экраны в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Всего по итогам выборов в ЦИК РФ поступило более 14 тысяч обращений, более половина - это шаблонные обращения из-за рубежа, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии.
"В общей сложности, к нам поступило за все это время 14 389 обращений, из них как раз более половины составили эти шаблоны-обращения, этой... сетью фальсификаторов организованные из-за рубежа для того, чтобы все мы погрязли в этом водовороте бумаги", - сказала Памфилова.
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Реальными обращениями о возможных нарушениях оказались лишь 459, добавила глава ЦИК России.
"Когда мы проанализировали... по нашим данным, реальных обращений о возможных реальных нарушениях было всего 459. Это 3,8%. Из них 178, из этих 459 - это были обращения в связи с отказом (политику Борису) Надеждину", — сказала она.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЦИК РФЭлла Памфилова
 
 
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