https://ria.ru/20240321/vybory-1934655546.html

По итогам выборов в ЦИК поступило более 14 тысяч обращений

По итогам выборов в ЦИК поступило более 14 тысяч обращений - РИА Новости, 21.03.2024

По итогам выборов в ЦИК поступило более 14 тысяч обращений

Всего по итогам выборов в ЦИК РФ поступило более 14 тысяч обращений, более половина - это шаблонные обращения из-за рубежа, сообщила председатель Центризбиркома РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T12:03

2024-03-21T12:03

2024-03-21T12:40

выборы президента россии — 2024

политика

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цик рф

элла памфилова

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Всего по итогам выборов в ЦИК РФ поступило более 14 тысяч обращений, более половина - это шаблонные обращения из-за рубежа, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии."В общей сложности, к нам поступило за все это время 14 389 обращений, из них как раз более половины составили эти шаблоны-обращения, этой... сетью фальсификаторов организованные из-за рубежа для того, чтобы все мы погрязли в этом водовороте бумаги", - сказала Памфилова.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.Реальными обращениями о возможных нарушениях оказались лишь 459, добавила глава ЦИК России."Когда мы проанализировали... по нашим данным, реальных обращений о возможных реальных нарушениях было всего 459. Это 3,8%. Из них 178, из этих 459 - это были обращения в связи с отказом (политику Борису) Надеждину", — сказала она.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, цик рф, элла памфилова