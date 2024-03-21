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Памфилова прокомментировала случаи порчи бюллетеней на выборах
Памфилова прокомментировала случаи порчи бюллетеней на выборах - РИА Новости, 21.03.2024
Памфилова прокомментировала случаи порчи бюллетеней на выборах
Больше всего испорченных бюллетеней было там, где большая концентрация релокантов, большой процент недействительных бюллетеней был в Польше, сообщила глава ЦИК... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:59
2024-03-21T11:59
2024-03-21T11:59
выборы президента россии — 2024
политика
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Больше всего испорченных бюллетеней было там, где большая концентрация релокантов, большой процент недействительных бюллетеней был в Польше, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Мы увидели большой процент недействительных бюллетеней, например, в Польше, там где число недействительных бюллетеней доходило до трети от общего числа. ...Мы так проанализировали ситуацию: где была наибольшая концентрация релокантов, там было меньше всего голосов за Владимира Владимировича (Путина), и там было больше всего именно испорченных бюллетеней", - сказала она на заседании ЦИК РФ. "То есть мы сейчас прекрасно видим эту картину - каковы же ваши силы, что вы из себя представляете", - добавила она. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, элла памфилова, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Элла Памфилова, ЦИК РФ
Памфилова прокомментировала случаи порчи бюллетеней на выборах
Памфилова: больше всего испорченных бюллетеней было там, где много релокантов
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Больше всего испорченных бюллетеней было там, где большая концентрация релокантов, большой процент недействительных бюллетеней был в Польше, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
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"Мы увидели большой процент недействительных бюллетеней, например, в Польше, там где число недействительных бюллетеней доходило до трети от общего числа. ...Мы так проанализировали ситуацию: где была наибольшая концентрация релокантов, там было меньше всего голосов за Владимира Владимировича (Путина), и там было больше всего именно испорченных бюллетеней", - сказала она на заседании ЦИК РФ.
"То есть мы сейчас прекрасно видим эту картину - каковы же ваши силы, что вы из себя представляете", - добавила она.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.