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Памфилова прокомментировала случаи порчи бюллетеней на выборах

Памфилова прокомментировала случаи порчи бюллетеней на выборах - РИА Новости, 21.03.2024

Памфилова прокомментировала случаи порчи бюллетеней на выборах

Больше всего испорченных бюллетеней было там, где большая концентрация релокантов, большой процент недействительных бюллетеней был в Польше, сообщила глава ЦИК... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T11:59

2024-03-21T11:59

2024-03-21T11:59

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

элла памфилова

цик рф

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Больше всего испорченных бюллетеней было там, где большая концентрация релокантов, большой процент недействительных бюллетеней был в Польше, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Мы увидели большой процент недействительных бюллетеней, например, в Польше, там где число недействительных бюллетеней доходило до трети от общего числа. ...Мы так проанализировали ситуацию: где была наибольшая концентрация релокантов, там было меньше всего голосов за Владимира Владимировича (Путина), и там было больше всего именно испорченных бюллетеней", - сказала она на заседании ЦИК РФ. "То есть мы сейчас прекрасно видим эту картину - каковы же ваши силы, что вы из себя представляете", - добавила она. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, элла памфилова, цик рф