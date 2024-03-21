https://ria.ru/20240321/vybory-1934653104.html

На выборах президента России зафиксировали 41 попытку порчи бюллетеней

На выборах президента России зафиксировали 41 попытку порчи бюллетеней - РИА Новости, 21.03.2024

На выборах президента России зафиксировали 41 попытку порчи бюллетеней

По всей России был зафиксирован 41 случай попыток массовой порчи бюллетеней в ящиках для голосования на выборах президента, сообщила глава ЦИК РФ Элла... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T11:56

2024-03-21T11:56

2024-03-21T12:12

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

цик рф

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. По всей России был зафиксирован 41 случай попыток массовой порчи бюллетеней в ящиках для голосования на выборах президента, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."На самом деле, по всей стране была 41 такая акция на участках. Ну представляете: 96 тысяч избирательных участков, всего 41 там случай. Это как раз говорит о подготовленности, эффективности всех служб, в том числе членов избирательных комиссий: не пропустили. Просто единичные акции", - заявил Памфилова в ходе заседания ЦИК.Она отметила, что представители избиркомов работали на предупреждение."Максимально была мобилизована вся избирательная система России, потому что мы много получали черных шаров и ударов на всем протяжении (кампании), и очень тесно и эффективно сработали вместе с представителями министерства внутренних дел", - добавила глава ЦИК.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России. По данным председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, в голосовании приняли участие 87 113 127 избирателей.

https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, элла памфилова, цик рф