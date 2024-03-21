https://ria.ru/20240321/vybory-1934653104.html
На выборах президента России зафиксировали 41 попытку порчи бюллетеней
На выборах президента России зафиксировали 41 попытку порчи бюллетеней - РИА Новости, 21.03.2024
На выборах президента России зафиксировали 41 попытку порчи бюллетеней
По всей России был зафиксирован 41 случай попыток массовой порчи бюллетеней в ящиках для голосования на выборах президента, сообщила глава ЦИК РФ Элла... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:56
2024-03-21T11:56
2024-03-21T12:12
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
цик рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933505204_0:496:2102:1678_1920x0_80_0_0_3ee43c2abd2e60bb4b4de0663a1e67a9.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. По всей России был зафиксирован 41 случай попыток массовой порчи бюллетеней в ящиках для голосования на выборах президента, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."На самом деле, по всей стране была 41 такая акция на участках. Ну представляете: 96 тысяч избирательных участков, всего 41 там случай. Это как раз говорит о подготовленности, эффективности всех служб, в том числе членов избирательных комиссий: не пропустили. Просто единичные акции", - заявил Памфилова в ходе заседания ЦИК.Она отметила, что представители избиркомов работали на предупреждение."Максимально была мобилизована вся избирательная система России, потому что мы много получали черных шаров и ударов на всем протяжении (кампании), и очень тесно и эффективно сработали вместе с представителями министерства внутренних дел", - добавила глава ЦИК.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России. По данным председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, в голосовании приняли участие 87 113 127 избирателей.
https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933505204_0:215:2102:1792_1920x0_80_0_0_9b0143e0f456133aee31f44a7418ebe4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, элла памфилова, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ
На выборах президента России зафиксировали 41 попытку порчи бюллетеней
Памфилова: на выборах в РФ зафиксировали 41 попытку массовой порчи бюллетеней
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. По всей России был зафиксирован 41 случай попыток массовой порчи бюллетеней в ящиках для голосования на выборах президента, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"На самом деле, по всей стране была 41 такая акция на участках. Ну представляете: 96 тысяч избирательных участков, всего 41 там случай. Это как раз говорит о подготовленности, эффективности всех служб, в том числе членов избирательных комиссий: не пропустили. Просто единичные акции", - заявил Памфилова в ходе заседания ЦИК.
Запад не может позволить себе непризнание итогов выборов в России
Она отметила, что представители избиркомов работали на предупреждение.
"Максимально была мобилизована вся избирательная система России, потому что мы много получали черных шаров и ударов на всем протяжении (кампании), и очень тесно и эффективно сработали вместе с представителями министерства внутренних дел", - добавила глава ЦИК.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин
набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России. По данным председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, в голосовании приняли участие 87 113 127 избирателей.