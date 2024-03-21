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На выборах президента России зафиксировали 41 попытку порчи бюллетеней - РИА Новости, 21.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:56 21.03.2024 (обновлено: 12:12 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/vybory-1934653104.html
На выборах президента России зафиксировали 41 попытку порчи бюллетеней
На выборах президента России зафиксировали 41 попытку порчи бюллетеней - РИА Новости, 21.03.2024
На выборах президента России зафиксировали 41 попытку порчи бюллетеней
По всей России был зафиксирован 41 случай попыток массовой порчи бюллетеней в ящиках для голосования на выборах президента, сообщила глава ЦИК РФ Элла... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:56
2024-03-21T12:12
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
цик рф
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. По всей России был зафиксирован 41 случай попыток массовой порчи бюллетеней в ящиках для голосования на выборах президента, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."На самом деле, по всей стране была 41 такая акция на участках. Ну представляете: 96 тысяч избирательных участков, всего 41 там случай. Это как раз говорит о подготовленности, эффективности всех служб, в том числе членов избирательных комиссий: не пропустили. Просто единичные акции", - заявил Памфилова в ходе заседания ЦИК.Она отметила, что представители избиркомов работали на предупреждение."Максимально была мобилизована вся избирательная система России, потому что мы много получали черных шаров и ударов на всем протяжении (кампании), и очень тесно и эффективно сработали вместе с представителями министерства внутренних дел", - добавила глава ЦИК.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России. По данным председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, в голосовании приняли участие 87 113 127 избирателей.
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политика, россия, элла памфилова, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ
На выборах президента России зафиксировали 41 попытку порчи бюллетеней

Памфилова: на выборах в РФ зафиксировали 41 попытку массовой порчи бюллетеней

© Фото : Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области/TelegramПенсионерка вылила зеленку в урну для бюллетеней на зеленоградском избирательном участке №151
Пенсионерка вылила зеленку в урну для бюллетеней на зеленоградском избирательном участке №151 - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области/Telegram
Пенсионерка вылила зеленку в урну для бюллетеней на зеленоградском избирательном участке №151
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. По всей России был зафиксирован 41 случай попыток массовой порчи бюллетеней в ящиках для голосования на выборах президента, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"На самом деле, по всей стране была 41 такая акция на участках. Ну представляете: 96 тысяч избирательных участков, всего 41 там случай. Это как раз говорит о подготовленности, эффективности всех служб, в том числе членов избирательных комиссий: не пропустили. Просто единичные акции", - заявил Памфилова в ходе заседания ЦИК.
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Она отметила, что представители избиркомов работали на предупреждение.
"Максимально была мобилизована вся избирательная система России, потому что мы много получали черных шаров и ударов на всем протяжении (кампании), и очень тесно и эффективно сработали вместе с представителями министерства внутренних дел", - добавила глава ЦИК.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России. По данным председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, в голосовании приняли участие 87 113 127 избирателей.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаЦИК РФ
 
 
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