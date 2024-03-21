Рейтинг@Mail.ru
За рубежом свыше 388 тысяч избирателей приняли участие в выборах президента - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:53 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/vybory-1934651777.html
За рубежом свыше 388 тысяч избирателей приняли участие в выборах президента
За рубежом свыше 388 тысяч избирателей приняли участие в выборах президента - РИА Новости, 21.03.2024
За рубежом свыше 388 тысяч избирателей приняли участие в выборах президента
Более 388 тысяч избирателей приняли участие в выборах президента РФ за рубежом, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:53
2024-03-21T11:53
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
владимир путин
цик рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933716006_0:184:2985:1863_1920x0_80_0_0_7a9634e758d9b0535ee351c0cb293763.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Более 388 тысяч избирателей приняли участие в выборах президента РФ за рубежом, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. "В общей сложности в голосовании за рубежом приняло участие 388 тысяч 791 избиратель. В 2018 году их было больше, понятно почему, 484 тысячи 275 избирателей", - отметила Памфилова в ходе заседания ЦИК. За рубежом в 2024 году было основано 295 избирательных комиссий, это меньше, чем в 2018 году, тогда был 401 избирательный участок. Помимо этого, более 7 тысяч граждан проголосовали на специальных участках, созданных на приграничных районах Калининградской, Псковской и Ленинградской областях. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933716006_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_fccf922137e04d7afc9469d22393b759.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, элла памфилова, владимир путин, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Владимир Путин, ЦИК РФ
За рубежом свыше 388 тысяч избирателей приняли участие в выборах президента

Памфилова: 388 791 избиратель приняли участие в выборах президента РФ за рубежом

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента РФ в Белоруссии
Голосование на выборах президента РФ в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Голосование на выборах президента РФ в Белоруссии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Более 388 тысяч избирателей приняли участие в выборах президента РФ за рубежом, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"В общей сложности в голосовании за рубежом приняло участие 388 тысяч 791 избиратель. В 2018 году их было больше, понятно почему, 484 тысячи 275 избирателей", - отметила Памфилова в ходе заседания ЦИК.
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Запад не может позволить себе непризнание итогов выборов в России
19 марта, 08:00
За рубежом в 2024 году было основано 295 избирательных комиссий, это меньше, чем в 2018 году, тогда был 401 избирательный участок.
Помимо этого, более 7 тысяч граждан проголосовали на специальных участках, созданных на приграничных районах Калининградской, Псковской и Ленинградской областях.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаВладимир ПутинЦИК РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала