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За рубежом свыше 388 тысяч избирателей приняли участие в выборах президента
За рубежом свыше 388 тысяч избирателей приняли участие в выборах президента - РИА Новости, 21.03.2024
За рубежом свыше 388 тысяч избирателей приняли участие в выборах президента
Более 388 тысяч избирателей приняли участие в выборах президента РФ за рубежом, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:53
2024-03-21T11:53
2024-03-21T11:53
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Более 388 тысяч избирателей приняли участие в выборах президента РФ за рубежом, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. "В общей сложности в голосовании за рубежом приняло участие 388 тысяч 791 избиратель. В 2018 году их было больше, понятно почему, 484 тысячи 275 избирателей", - отметила Памфилова в ходе заседания ЦИК. За рубежом в 2024 году было основано 295 избирательных комиссий, это меньше, чем в 2018 году, тогда был 401 избирательный участок. Помимо этого, более 7 тысяч граждан проголосовали на специальных участках, созданных на приграничных районах Калининградской, Псковской и Ленинградской областях. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, россия, элла памфилова, владимир путин, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Владимир Путин, ЦИК РФ
За рубежом свыше 388 тысяч избирателей приняли участие в выборах президента
Памфилова: 388 791 избиратель приняли участие в выборах президента РФ за рубежом
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Более 388 тысяч избирателей приняли участие в выборах президента РФ за рубежом, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"В общей сложности в голосовании за рубежом приняло участие 388 тысяч 791 избиратель. В 2018 году их было больше, понятно почему, 484 тысячи 275 избирателей", - отметила Памфилова в ходе заседания ЦИК.
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За рубежом в 2024 году было основано 295 избирательных комиссий, это меньше, чем в 2018 году, тогда был 401 избирательный участок.
Помимо этого, более 7 тысяч граждан проголосовали на специальных участках, созданных на приграничных районах Калининградской, Псковской и Ленинградской областях.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.