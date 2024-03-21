https://ria.ru/20240321/vybory-1934651777.html

За рубежом свыше 388 тысяч избирателей приняли участие в выборах президента

За рубежом свыше 388 тысяч избирателей приняли участие в выборах президента - РИА Новости, 21.03.2024

За рубежом свыше 388 тысяч избирателей приняли участие в выборах президента

Более 388 тысяч избирателей приняли участие в выборах президента РФ за рубежом, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T11:53

2024-03-21T11:53

2024-03-21T11:53

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

владимир путин

цик рф

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Более 388 тысяч избирателей приняли участие в выборах президента РФ за рубежом, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. "В общей сложности в голосовании за рубежом приняло участие 388 тысяч 791 избиратель. В 2018 году их было больше, понятно почему, 484 тысячи 275 избирателей", - отметила Памфилова в ходе заседания ЦИК. За рубежом в 2024 году было основано 295 избирательных комиссий, это меньше, чем в 2018 году, тогда был 401 избирательный участок. Помимо этого, более 7 тысяч граждан проголосовали на специальных участках, созданных на приграничных районах Калининградской, Псковской и Ленинградской областях. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, элла памфилова, владимир путин, цик рф