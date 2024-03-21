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Памфилова поблагодарила политические партии за ответственность на выборах - РИА Новости, 21.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:38 21.03.2024 (обновлено: 12:02 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/vybory-1934646329.html
Памфилова поблагодарила политические партии за ответственность на выборах
Памфилова поблагодарила политические партии за ответственность на выборах - РИА Новости, 21.03.2024
Памфилова поблагодарила политические партии за ответственность на выборах
Политические партии России, понимая важность выборов, проявили невероятную ответственность, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:38
2024-03-21T12:02
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
владимир путин
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Политические партии России, понимая важность выборов, проявили невероятную ответственность, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. "Я хочу отдать должное и поблагодарить отдельно все наши политические партии, которые, несмотря на свою оппозиционность, свои программы, свою идеологию, свои представления о том, какие процессы должны проходить в разных сферах жизни, понимая, что сейчас это больше чем выборы, понимая, что за этим стоит: Россия укрепится или ослабнет, проявили невероятную ответственность… это очень важно, это очень важно для дальнейшего нашего развития", - отметила Памфилова в ходе заседания ЦИК. Также Памфилова отдельно поблагодарила всех представителей СМИ, наблюдательское сообщество, а также избирателей, тех, "кто тоже понимает значимость этой кампании – пришли и выразили свою гражданскую позицию, понимая, что это вклад каждого в укрепление России", добавила глава ЦИК. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
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политика, россия, элла памфилова, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Владимир Путин
Памфилова поблагодарила политические партии за ответственность на выборах

Памфилова: политические партии проявили невероятную ответственность на выборах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК по итогам голосования на выборах президента РФ 2024 года
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК по итогам голосования на выборах президента РФ 2024 года - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК по итогам голосования на выборах президента РФ 2024 года
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Политические партии России, понимая важность выборов, проявили невероятную ответственность, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"Я хочу отдать должное и поблагодарить отдельно все наши политические партии, которые, несмотря на свою оппозиционность, свои программы, свою идеологию, свои представления о том, какие процессы должны проходить в разных сферах жизни, понимая, что сейчас это больше чем выборы, понимая, что за этим стоит: Россия укрепится или ослабнет, проявили невероятную ответственность… это очень важно, это очень важно для дальнейшего нашего развития", - отметила Памфилова в ходе заседания ЦИК.
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Также Памфилова отдельно поблагодарила всех представителей СМИ, наблюдательское сообщество, а также избирателей, тех, "кто тоже понимает значимость этой кампании – пришли и выразили свою гражданскую позицию, понимая, что это вклад каждого в укрепление России", добавила глава ЦИК.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаВладимир Путин
 
 
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