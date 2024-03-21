https://ria.ru/20240321/vybory-1934646329.html

Памфилова поблагодарила политические партии за ответственность на выборах

Памфилова поблагодарила политические партии за ответственность на выборах - РИА Новости, 21.03.2024

Памфилова поблагодарила политические партии за ответственность на выборах

Политические партии России, понимая важность выборов, проявили невероятную ответственность, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T11:38

2024-03-21T11:38

2024-03-21T12:02

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

владимир путин

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Политические партии России, понимая важность выборов, проявили невероятную ответственность, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. "Я хочу отдать должное и поблагодарить отдельно все наши политические партии, которые, несмотря на свою оппозиционность, свои программы, свою идеологию, свои представления о том, какие процессы должны проходить в разных сферах жизни, понимая, что сейчас это больше чем выборы, понимая, что за этим стоит: Россия укрепится или ослабнет, проявили невероятную ответственность… это очень важно, это очень важно для дальнейшего нашего развития", - отметила Памфилова в ходе заседания ЦИК. Также Памфилова отдельно поблагодарила всех представителей СМИ, наблюдательское сообщество, а также избирателей, тех, "кто тоже понимает значимость этой кампании – пришли и выразили свою гражданскую позицию, понимая, что это вклад каждого в укрепление России", добавила глава ЦИК. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, элла памфилова, владимир путин