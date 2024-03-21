https://ria.ru/20240321/vybory-1934640650.html

Явка на выборах президента составила 77,49 процента

Явка на выборах президента составила 77,49 процента - РИА Новости, 21.03.2024

Явка на выборах президента составила 77,49 процента

Итоговая явка на выборах президента России составила 77,49%, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T11:28

2024-03-21T11:28

2024-03-21T12:54

выборы президента россии — 2024

политика

цик рф

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента России составила 77,49%, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии."В абсолютном исчислении в выборах приняли участие 87 576 075 избирателей", — добавила она.Глава ЦИК подчеркнула, что это рекордный показатель в современной истории России.Президентские выборы проходили с 15 по 17 марта. На них победил действующий глава государства Владимир Путин. Он набрал 87,28% голосов избирателей (76 277 708 человек).Второе место занял выдвинутый КПРФ Николай Харитонов 4,31% (3 768 470). Владислава Даванкова ("Новые люди") поддержали 3,85% избирателей (3 362 484), за Леонида Слуцкого свои голоса отдали 3,20% проголосовавших (2 797 629).

https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, цик рф