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Явка на выборах президента составила 77,49 процента
Явка на выборах президента составила 77,49 процента - РИА Новости, 21.03.2024
Явка на выборах президента составила 77,49 процента
Итоговая явка на выборах президента России составила 77,49%, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:28
2024-03-21T11:28
2024-03-21T12:54
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента России составила 77,49%, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии."В абсолютном исчислении в выборах приняли участие 87 576 075 избирателей", — добавила она.Глава ЦИК подчеркнула, что это рекордный показатель в современной истории России.Президентские выборы проходили с 15 по 17 марта. На них победил действующий глава государства Владимир Путин. Он набрал 87,28% голосов избирателей (76 277 708 человек).Второе место занял выдвинутый КПРФ Николай Харитонов 4,31% (3 768 470). Владислава Даванкова ("Новые люди") поддержали 3,85% избирателей (3 362 484), за Леонида Слуцкого свои голоса отдали 3,20% проголосовавших (2 797 629).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, ЦИК РФ
Явка на выборах президента составила 77,49 процента
Памфилова: на выборах президента проголосовали более 87 миллионов избирателей