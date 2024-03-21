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ЦИК: оппоненты не смогли взломать систему видеонаблюдения на выборах
ЦИК: оппоненты не смогли взломать систему видеонаблюдения на выборах - РИА Новости, 21.03.2024
ЦИК: оппоненты не смогли взломать систему видеонаблюдения на выборах
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что систему видеонаблюдения на выборах президента России не удалось взломать зарубежным оппонентам. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:20
2024-03-21T11:20
2024-03-21T11:33
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что систему видеонаблюдения на выборах президента России не удалось взломать зарубежным оппонентам."Система многослойного, тотального контроля, гражданского и политического, (проводилась - ред.) посредством широкомасштабного видеонаблюдения, видеорегистрации, несмотря на попытки наемников нечистоплотного антироссийского труда взломать эту систему, вывести ее из строя. Мы сейчас готовим, позже, не сейчас, конечно, покажем, кто этим занимался, что они предпринимали наряду со всеми масштабными попытками дискредитации выборов", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России. По данным председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, в голосовании приняли участие 87 113 127 избирателей.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, элла памфилова, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ
ЦИК: оппоненты не смогли взломать систему видеонаблюдения на выборах
Памфилова: зарубежные оппоненты не взломали систему видеонаблюдения на выборах
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что систему видеонаблюдения на выборах президента России не удалось взломать зарубежным оппонентам.
"Система многослойного, тотального контроля, гражданского и политического, (проводилась - ред.) посредством широкомасштабного видеонаблюдения, видеорегистрации, несмотря на попытки наемников нечистоплотного антироссийского труда взломать эту систему, вывести ее из строя. Мы сейчас готовим, позже, не сейчас, конечно, покажем, кто этим занимался, что они предпринимали наряду со всеми масштабными попытками дискредитации выборов", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин
набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России. По данным председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, в голосовании приняли участие 87 113 127 избирателей.