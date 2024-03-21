Рейтинг@Mail.ru
ЦИК: оппоненты не смогли взломать систему видеонаблюдения на выборах - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:20 21.03.2024 (обновлено: 11:33 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/vybory-1934638948.html
ЦИК: оппоненты не смогли взломать систему видеонаблюдения на выборах
ЦИК: оппоненты не смогли взломать систему видеонаблюдения на выборах - РИА Новости, 21.03.2024
ЦИК: оппоненты не смогли взломать систему видеонаблюдения на выборах
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что систему видеонаблюдения на выборах президента России не удалось взломать зарубежным оппонентам. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:20
2024-03-21T11:33
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
цик рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933542135_0:243:3186:2035_1920x0_80_0_0_5ef669adc1bb33aa8a566097807db359.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что систему видеонаблюдения на выборах президента России не удалось взломать зарубежным оппонентам."Система многослойного, тотального контроля, гражданского и политического, (проводилась - ред.) посредством широкомасштабного видеонаблюдения, видеорегистрации, несмотря на попытки наемников нечистоплотного антироссийского труда взломать эту систему, вывести ее из строя. Мы сейчас готовим, позже, не сейчас, конечно, покажем, кто этим занимался, что они предпринимали наряду со всеми масштабными попытками дискредитации выборов", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России. По данным председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, в голосовании приняли участие 87 113 127 избирателей.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933542135_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_be572c21609a7d1d8707525d6122b630.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, элла памфилова, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ
ЦИК: оппоненты не смогли взломать систему видеонаблюдения на выборах

Памфилова: зарубежные оппоненты не взломали систему видеонаблюдения на выборах

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРабота Информационного центра ЦИК РФ
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Работа Информационного центра ЦИК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что систему видеонаблюдения на выборах президента России не удалось взломать зарубежным оппонентам.
"Система многослойного, тотального контроля, гражданского и политического, (проводилась - ред.) посредством широкомасштабного видеонаблюдения, видеорегистрации, несмотря на попытки наемников нечистоплотного антироссийского труда взломать эту систему, вывести ее из строя. Мы сейчас готовим, позже, не сейчас, конечно, покажем, кто этим занимался, что они предпринимали наряду со всеми масштабными попытками дискредитации выборов", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России. По данным председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, в голосовании приняли участие 87 113 127 избирателей.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаЦИК РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала