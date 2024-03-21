Рейтинг@Mail.ru
Памфилова назвала явку на выборах показателем их демократичности - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:15 21.03.2024 (обновлено: 11:40 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/vybory-1934637828.html
Памфилова назвала явку на выборах показателем их демократичности
Памфилова назвала явку на выборах показателем их демократичности - РИА Новости, 21.03.2024
Памфилова назвала явку на выборах показателем их демократичности
Количество людей, которые пришли на выборы президента России - это показатель их демократичности, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:15
2024-03-21T11:40
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933975092_0:25:2989:1706_1920x0_80_0_0_7659986d61430a7d95c67b42c894cd43.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Количество людей, которые пришли на выборы президента России - это показатель их демократичности, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."И та явка, то количество народа, которое пришли на выборы, это тоже элемент демократичности", - сказала она на заседании ЦИК РФ.Памфилова отметила, что когда Запад говорит, что выборы в России недемократичные, они имеют ввиду то, что "ах, нет там независимого кандидата, ах, нет там независимых наблюдателей"."Давайте такой словарик заведем, расшифруем, что в данном контексте означает слово "независимость" в их понимании. Это должен быть кандидат, так скажем, подпитываемый западными материальными, финансовыми средствами", - отметила Памфилова.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России. По данным Памфиловой, в голосовании приняли участие 87 113 127 избирателей.
https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933975092_260:0:2989:2047_1920x0_80_0_0_e929a089fc2a4d4116f492e61d771b3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова
Памфилова назвала явку на выборах показателем их демократичности

Памфилова назвала явку на выборах президента РФ показателем их демократичности

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Количество людей, которые пришли на выборы президента России - это показатель их демократичности, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"И та явка, то количество народа, которое пришли на выборы, это тоже элемент демократичности", - сказала она на заседании ЦИК РФ.
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Запад не может позволить себе непризнание итогов выборов в России
19 марта, 08:00
Памфилова отметила, что когда Запад говорит, что выборы в России недемократичные, они имеют ввиду то, что "ах, нет там независимого кандидата, ах, нет там независимых наблюдателей".
"Давайте такой словарик заведем, расшифруем, что в данном контексте означает слово "независимость" в их понимании. Это должен быть кандидат, так скажем, подпитываемый западными материальными, финансовыми средствами", - отметила Памфилова.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России. По данным Памфиловой, в голосовании приняли участие 87 113 127 избирателей.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЭлла Памфилова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала