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Памфилова назвала явку на выборах показателем их демократичности
Памфилова назвала явку на выборах показателем их демократичности - РИА Новости, 21.03.2024
Памфилова назвала явку на выборах показателем их демократичности
Количество людей, которые пришли на выборы президента России - это показатель их демократичности, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:15
2024-03-21T11:15
2024-03-21T11:40
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Количество людей, которые пришли на выборы президента России - это показатель их демократичности, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."И та явка, то количество народа, которое пришли на выборы, это тоже элемент демократичности", - сказала она на заседании ЦИК РФ.Памфилова отметила, что когда Запад говорит, что выборы в России недемократичные, они имеют ввиду то, что "ах, нет там независимого кандидата, ах, нет там независимых наблюдателей"."Давайте такой словарик заведем, расшифруем, что в данном контексте означает слово "независимость" в их понимании. Это должен быть кандидат, так скажем, подпитываемый западными материальными, финансовыми средствами", - отметила Памфилова.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России. По данным Памфиловой, в голосовании приняли участие 87 113 127 избирателей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, россия, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова
Памфилова назвала явку на выборах показателем их демократичности
Памфилова назвала явку на выборах президента РФ показателем их демократичности
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Количество людей, которые пришли на выборы президента России - это показатель их демократичности, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"И та явка, то количество народа, которое пришли на выборы, это тоже элемент демократичности", - сказала она на заседании ЦИК РФ.
Запад не может позволить себе непризнание итогов выборов в России
Памфилова отметила, что когда Запад говорит, что выборы в России недемократичные, они имеют ввиду то, что "ах, нет там независимого кандидата, ах, нет там независимых наблюдателей".
"Давайте такой словарик заведем, расшифруем, что в данном контексте означает слово "независимость" в их понимании. Это должен быть кандидат, так скажем, подпитываемый западными материальными, финансовыми средствами", - отметила Памфилова.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин
набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России. По данным Памфиловой, в голосовании приняли участие 87 113 127 избирателей.