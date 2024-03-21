https://ria.ru/20240321/vybory-1934637828.html

Памфилова назвала явку на выборах показателем их демократичности

Памфилова назвала явку на выборах показателем их демократичности - РИА Новости, 21.03.2024

Памфилова назвала явку на выборах показателем их демократичности

Количество людей, которые пришли на выборы президента России - это показатель их демократичности, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T11:15

2024-03-21T11:15

2024-03-21T11:40

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Количество людей, которые пришли на выборы президента России - это показатель их демократичности, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."И та явка, то количество народа, которое пришли на выборы, это тоже элемент демократичности", - сказала она на заседании ЦИК РФ.Памфилова отметила, что когда Запад говорит, что выборы в России недемократичные, они имеют ввиду то, что "ах, нет там независимого кандидата, ах, нет там независимых наблюдателей"."Давайте такой словарик заведем, расшифруем, что в данном контексте означает слово "независимость" в их понимании. Это должен быть кандидат, так скажем, подпитываемый западными материальными, финансовыми средствами", - отметила Памфилова.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России. По данным Памфиловой, в голосовании приняли участие 87 113 127 избирателей.

https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, элла памфилова