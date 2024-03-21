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В ЦИК доставили итоговые протоколы голосования
В ЦИК доставили итоговые протоколы голосования - РИА Новости, 21.03.2024
В ЦИК доставили итоговые протоколы голосования
Итоговые протоколы голосования на выборах президента РФ доставлены в Центральную избирательную комиссию РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:04
2024-03-21T11:04
2024-03-21T11:04
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Итоговые протоколы голосования на выборах президента РФ доставлены в Центральную избирательную комиссию РФ, передает корреспондент РИА Новости. Всего в Центризбирком доставлена 91 папка: 89 из субъектов РФ, а также из зарубежных участков и города Байконур. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин
В ЦИК доставили итоговые протоколы голосования
В ЦИК доставили итоговые протоколы голосования на выборах президента России