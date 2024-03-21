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В ЦИК доставили итоговые протоколы голосования

В ЦИК доставили итоговые протоколы голосования - РИА Новости, 21.03.2024

В ЦИК доставили итоговые протоколы голосования

Итоговые протоколы голосования на выборах президента РФ доставлены в Центральную избирательную комиссию РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T11:04

2024-03-21T11:04

2024-03-21T11:04

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Итоговые протоколы голосования на выборах президента РФ доставлены в Центральную избирательную комиссию РФ, передает корреспондент РИА Новости. Всего в Центризбирком доставлена 91 папка: 89 из субъектов РФ, а также из зарубежных участков и города Байконур. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин