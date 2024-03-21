https://ria.ru/20240321/vulkan-1934598404.html

На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла

На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла - РИА Новости, 21.03.2024

На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла

Пепловый выброс высотой 1,8 километра зафиксировали специалисты на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир в четверг, сообщает пресс-служба главного... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T07:08

2024-03-21T07:08

2024-03-21T07:08

эбеко

парамушир

северо-курильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мар – РИА Новости. Пепловый выброс высотой 1,8 километра зафиксировали специалисты на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир в четверг, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области. "Днем 21 марта в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация от сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 1,8 километра над уровнем моря. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние более 5 километров", - рассказали в пресс-службе ведомства. По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

https://ria.ru/20240317/vulkan-1933580904.html

эбеко

парамушир

северо-курильск

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эбеко, парамушир, северо-курильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия