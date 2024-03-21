https://ria.ru/20240321/vuchich-1934764894.html

Вучич ответил на вопрос о поздравлении Путина с победой на выборах

Вучич ответил на вопрос о поздравлении Путина с победой на выборах - РИА Новости, 21.03.2024

Вучич ответил на вопрос о поздравлении Путина с победой на выборах

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, так как проводит независимую политику и всегда... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T17:54

2024-03-21T17:54

2024-03-21T17:54

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БЕЛГРАД, 21 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, так как проводит независимую политику и всегда поступает в интересах Сербии. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко 19 марта вручил ему поздравления Владимиру Путину с победой на выборах президента России. Глава сербского государства в четверг участвует в саммите об атомной энергетике в Брюсселе. "Я – президент республики, веду себя в соответствии с нормами международного права, уважая другие страны, и буду поздравлять кого захочу в наилучших интересах Республики Сербии, всегда защищая ее интересы. Это – моя работа и я продолжу ее делать, я не слуга никому, больше всего в мире люблю свою страну и веду себя как самостоятельный президент независимой страны", - заявил журналистам Вучич, отвечая на вопрос журналистов о поздравлении Путину с победой на президентских выборах, трансляцию вело агентство Танюг. Сербский лидер также сообщил, что на полях саммита провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном "по всем геополитическим вопросам, об Украине, нашем двустороннем сотрудничестве" и будущем визите Макрона в Сербию и поездке Вучича в Париж, которая должна состояться до этого. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.

https://ria.ru/20231220/serbiya-1916743360.html

https://ria.ru/20240316/vuchich-1933513089.html

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россия, сербия, владимир путин, брюссель, александр вучич, в мире